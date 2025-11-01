Девет загинали при блъсканица в индуистки храм в Индия

Най-малко девет души загинаха, след като тълпа от поклонници предизвика блъсканица в храма Венкатешвара в южноиндийския щат Андра Прадеш, съобщиха властите.

Губернаторът на щата потвърди, че инцидентът е станал в събота по време на религиозен ритуал, на който са присъствали стотици вярващи.

Индийският премиер Нарендра Моди изрази съболезнования към близките на загиналите и пожела „бързо възстановяване на ранените“.



Подобни трагедии са често срещани в Индия по време на големи религиозни и обществени събирания. Само през тази година десетки хора загинаха при няколко масови инцидента в различни щати на страната.

