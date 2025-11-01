НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 01.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятКрими

          Девет загинали при блъсканица в индуистки храм в Индия

          0
          14
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Най-малко девет души загинаха, след като тълпа от поклонници предизвика блъсканица в храма Венкатешвара в южноиндийския щат Андра Прадеш, съобщиха властите.

          - Реклама -

          Губернаторът на щата потвърди, че инцидентът е станал в събота по време на религиозен ритуал, на който са присъствали стотици вярващи.

          Индийският премиер Нарендра Моди изрази съболезнования към близките на загиналите и пожела „бързо възстановяване на ранените“.

          Подобни трагедии са често срещани в Индия по време на големи религиозни и обществени събирания. Само през тази година десетки хора загинаха при няколко масови инцидента в различни щати на страната.

          Най-малко девет души загинаха, след като тълпа от поклонници предизвика блъсканица в храма Венкатешвара в южноиндийския щат Андра Прадеш, съобщиха властите.

          - Реклама -

          Губернаторът на щата потвърди, че инцидентът е станал в събота по време на религиозен ритуал, на който са присъствали стотици вярващи.

          Индийският премиер Нарендра Моди изрази съболезнования към близките на загиналите и пожела „бързо възстановяване на ранените“.

          Подобни трагедии са често срещани в Индия по време на големи религиозни и обществени събирания. Само през тази година десетки хора загинаха при няколко масови инцидента в различни щати на страната.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Южна Корея поиска съдействие от Китай за възобновяване на диалога със Северна Корея

          Георги Петров -
          Президентът на Южна Корея И Дже Мюн призова китайския лидер Си Дзинпин да помогне за възобновяване на диалога с Пхенян, като подчерта значението на...
          Общество

          Бил Гейтс: Климатичните промени няма да доведат до края на човечеството

          Георги Петров -
          Основателят на Microsoft и филантроп Бил Гейтс заяви, че изменението на климата, макар и сериозен проблем, няма да унищожи човечеството. В отворено писмо преди...
          Инциденти

          Два самолета на United Airlines се сблъскаха на летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк

          Георги Петров -
          Два пътнически самолета на United Airlines се сблъскаха по време на рулиране на летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк, съобщи New York Post. Инцидентът...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions