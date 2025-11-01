НА ЖИВО
          Добруджа с първи успех от месец август

          Въпреки успеха днешните домакини останаха на дъното на подреждането с актив от 10 точки, а "соколите" са осми с 16 пункта

          Снимка: www.facebook.com/PFCDobrudja1919
          Добруджа постигна първа победа от началото на август насам в Първа лига. Новаците в елита надиграха като домакини с 2:0 Спартак (Варна) в двубой от 14-и кръг на Първа лига. Мачът се игра на стадион „Дружба“ в Добрич. 

          Резултатът откри португалецът Томаш Коща Силва в 35-ата минута след асистенция на Матеуш. Крайното 2:0 оформи нападателят Ивайло Михайлов в 79-ата минута. 

          С победата днешните домакини спряха ужасна серия без успех в елита – цели 9 мача. Гостите са на другия полюс – те прекъснаха серията си от 6 мача без поражение в Първа лига. 

          Въпреки успеха Добруджа остана на дъното на подреждането с актив от 10 точки, но вече е само 1 пункт от Септември и Ботев (Пловдив), които обаче са с мач по-малко. От своя страна Спартак (Варна) е 8-и с 16 точки. 

