Два самолета на United Airlines се сблъскаха на летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк

Два пътнически самолета на United Airlines се сблъскаха по време на рулиране на летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк, съобщи New York Post. Инцидентът е станал в събота вечер, като и двата самолета са превозвали общо около 350 души.

Според информацията, самолет, пристигащ от Флорида, се е приближавал към пистата за рулиране, когато по неизвестна причина е закачил с крилото си опашката на друг самолет от същата авиокомпания, който по това време е бил спрял и чакал теглене за полет към Хюстън.

„Усетихме удара по време на рулиране, но не знаехме, че е другият самолет, докато капитанът не ни каза,“ разказа един от пътниците на борда на самолета, пристигнал от Флорида.



След сблъсъка и двата самолета са били изтеглени, а пътниците и екипажите са били безопасно евакуирани. Няма данни за пострадали, но експерти разследват щетите по единия самолет, чиято опашка е била сериозно повредена.

Инцидентът е станал на фона на значителни закъснения на полетите от летище „Ла Гуардия“. Според изданието, причините за това са силните ветрове с пориви до 70 км/ч, както и възможен недостиг на персонал, свързан с частичното спиране на работата на правителството на САЩ.