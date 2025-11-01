НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 01.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Два самолета на United Airlines се сблъскаха на летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк

          0
          24
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Два пътнически самолета на United Airlines се сблъскаха по време на рулиране на летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк, съобщи New York Post. Инцидентът е станал в събота вечер, като и двата самолета са превозвали общо около 350 души.

          - Реклама -

          Според информацията, самолет, пристигащ от Флорида, се е приближавал към пистата за рулиране, когато по неизвестна причина е закачил с крилото си опашката на друг самолет от същата авиокомпания, който по това време е бил спрял и чакал теглене за полет към Хюстън.

          „Усетихме удара по време на рулиране, но не знаехме, че е другият самолет, докато капитанът не ни каза,“ разказа един от пътниците на борда на самолета, пристигнал от Флорида.

          След сблъсъка и двата самолета са били изтеглени, а пътниците и екипажите са били безопасно евакуирани. Няма данни за пострадали, но експерти разследват щетите по единия самолет, чиято опашка е била сериозно повредена.

          Инцидентът е станал на фона на значителни закъснения на полетите от летище „Ла Гуардия“. Според изданието, причините за това са силните ветрове с пориви до 70 км/ч, както и възможен недостиг на персонал, свързан с частичното спиране на работата на правителството на САЩ.

          Два пътнически самолета на United Airlines се сблъскаха по време на рулиране на летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк, съобщи New York Post. Инцидентът е станал в събота вечер, като и двата самолета са превозвали общо около 350 души.

          - Реклама -

          Според информацията, самолет, пристигащ от Флорида, се е приближавал към пистата за рулиране, когато по неизвестна причина е закачил с крилото си опашката на друг самолет от същата авиокомпания, който по това време е бил спрял и чакал теглене за полет към Хюстън.

          „Усетихме удара по време на рулиране, но не знаехме, че е другият самолет, докато капитанът не ни каза,“ разказа един от пътниците на борда на самолета, пристигнал от Флорида.

          След сблъсъка и двата самолета са били изтеглени, а пътниците и екипажите са били безопасно евакуирани. Няма данни за пострадали, но експерти разследват щетите по единия самолет, чиято опашка е била сериозно повредена.

          Инцидентът е станал на фона на значителни закъснения на полетите от летище „Ла Гуардия“. Според изданието, причините за това са силните ветрове с пориви до 70 км/ч, както и възможен недостиг на персонал, свързан с частичното спиране на работата на правителството на САЩ.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Бил Гейтс: Климатичните промени няма да доведат до края на човечеството

          Георги Петров -
          Основателят на Microsoft и филантроп Бил Гейтс заяви, че изменението на климата, макар и сериозен проблем, няма да унищожи човечеството. В отворено писмо преди...
          Война

          Израел: Предадените от Газа тела не принадлежат на заложниците

          Георги Петров -
          Израелската армия обяви, че три тела, предадени през нощта от ивицата Газа чрез посредничеството на Червения кръст, не принадлежат на израелски заложници, държани от...
          Политика

          Канадският премиер се извини на президента Тръмп

          Георги Петров -
          Канадският премиер Марк Карни потвърди в събота, че се е извинил на текущия президент на Америка Доналд Тръмп заради реклама срещу тарифите, в която...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions