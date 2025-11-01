Двама загинали при тежки катастрофи край Пловдив и Велико Търново

Двама души загинаха при две отделни пътни произшествия тази сутрин – край Пловдив и Велико Търново.

Около 10:30 часа на пътя Пловдив – Калояново, в района на разклона за село Царимир, 63-годишен моторист е загинал, след като два мотоциклета са се блъснали. По данни на очевидци, вторият мотор се ударил в първия, като ударът бил фатален за водача. Огледът на място продължава, а движението в участъка е силно затруднено.

Малко по-късно жена загина при катастрофа на пътя Велико Търново – Русе, между селата Раданово и Петко Каравелово.

По първоначална информация, лек автомобил се е ударил в товарен, като загинала е шофьорката на колата. Пътят в участъка е затворен, а движението се пренасочва по обходни маршрути.