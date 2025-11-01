НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 01.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Фелдшер беше нападнат в село Краводер, нападателят е задържан

          0
          19
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Фелдшер от Филиала за спешна медицинска помощ в Криводол е бил нападнат по време на дежурство в село Краводер, съобщиха от ОДМВР – Враца. Нападателят е заловен, а в прокуратурата е образувано бързо производство.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал на 31 октомври около 18:40 ч., когато дежурният фелдшер В.И.Й. е подал сигнал в полицията, че е ударен два пъти в лицето. Медицинският служител е бил прегледан в Спешна помощ – Враца, където е установено, че има спукани кости на носа.

          Извършителят е 29-годишният Х.Т.В. от Краводер, криминално проявен и осъждан, уточняват от полицията. Той е задържан за 24 часа.

          Според информация на БТА, между фелдшера и брата на пациента е възникнал спор, след като линейката първоначално не отвела болния 28-годишен мъж. При второто посещение на екипа в селото Х.Т.В. започнал да снима с телефон, което прераснало във физическа саморазправа.

          „Станала е разправия между фелдшера и брата на пациента,“ уточни Цветан Цветков, секретар на кметството в Краводер.

          Случаят е докладван на дежурен прокурор, а разследването се води за причиняване на телесна повреда по чл. 131, ал. 2 от Наказателния кодекс.

          Кметът на селото Галя Гацова посочи, че в Краводер живеят около 800 души и че селото по принцип е спокойно, като изрази надежда подобни инциденти да не се повтарят.

          Фелдшер от Филиала за спешна медицинска помощ в Криводол е бил нападнат по време на дежурство в село Краводер, съобщиха от ОДМВР – Враца. Нападателят е заловен, а в прокуратурата е образувано бързо производство.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал на 31 октомври около 18:40 ч., когато дежурният фелдшер В.И.Й. е подал сигнал в полицията, че е ударен два пъти в лицето. Медицинският служител е бил прегледан в Спешна помощ – Враца, където е установено, че има спукани кости на носа.

          Извършителят е 29-годишният Х.Т.В. от Краводер, криминално проявен и осъждан, уточняват от полицията. Той е задържан за 24 часа.

          Според информация на БТА, между фелдшера и брата на пациента е възникнал спор, след като линейката първоначално не отвела болния 28-годишен мъж. При второто посещение на екипа в селото Х.Т.В. започнал да снима с телефон, което прераснало във физическа саморазправа.

          „Станала е разправия между фелдшера и брата на пациента,“ уточни Цветан Цветков, секретар на кметството в Краводер.

          Случаят е докладван на дежурен прокурор, а разследването се води за причиняване на телесна повреда по чл. 131, ал. 2 от Наказателния кодекс.

          Кметът на селото Галя Гацова посочи, че в Краводер живеят около 800 души и че селото по принцип е спокойно, като изрази надежда подобни инциденти да не се повтарят.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Огнище на африканска чума по свинете открито в Гюргево

          Георги Петров -
          Случай на африканска чума по свинете (АЧС) е установен в румънския окръг Гюргево, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. По думите му, заразата...
          Икономика

          Вълчев: Учителските заплати ще се повишат и през следващата година

          Георги Петров -
          В Деня на народните будители министърът на образованието Красимир Вълчев потвърди, че и в следващия държавен бюджет ще има увеличение на средствата за образование,...
          Политика

          Киселова: Целта в политиката е да се подобрява животът на хората

          Георги Петров -
          Бившият председател на Народното събрание и депутат от БСП–Обединена левица Наталия Киселова коментира напрежението около изборите в Пазарджик, заявявайки, че няма драма, а нейното...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions