Фелдшер беше нападнат в село Краводер, нападателят е задържан

Фелдшер от Филиала за спешна медицинска помощ в Криводол е бил нападнат по време на дежурство в село Краводер, съобщиха от ОДМВР – Враца. Нападателят е заловен, а в прокуратурата е образувано бързо производство.

Инцидентът е станал на 31 октомври около 18:40 ч., когато дежурният фелдшер В.И.Й. е подал сигнал в полицията, че е ударен два пъти в лицето. Медицинският служител е бил прегледан в Спешна помощ – Враца, където е установено, че има спукани кости на носа.

Извършителят е 29-годишният Х.Т.В. от Краводер, криминално проявен и осъждан, уточняват от полицията. Той е задържан за 24 часа.

Според информация на БТА, между фелдшера и брата на пациента е възникнал спор, след като линейката първоначално не отвела болния 28-годишен мъж. При второто посещение на екипа в селото Х.Т.В. започнал да снима с телефон, което прераснало във физическа саморазправа.

„Станала е разправия между фелдшера и брата на пациента,“ уточни Цветан Цветков, секретар на кметството в Краводер.



Случаят е докладван на дежурен прокурор, а разследването се води за причиняване на телесна повреда по чл. 131, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Кметът на селото Галя Гацова посочи, че в Краводер живеят около 800 души и че селото по принцип е спокойно, като изрази надежда подобни инциденти да не се повтарят.