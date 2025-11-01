НА ЖИВО
          Правосъдие

          Година след срутването на козирката в Нови Сад – все още няма съдебен процес

          Снимка: БГНЕС
          Една година след трагедията на жп гарата в Нови Сад, при която загинаха 16 души, включително четири деца, а още няколко бяха тежко ранени, няма повдигнати обвинения и започнало съдебно производство. Срутването на козирката на гарата на 1 ноември 2024 г. предизвика шок в Сърбия и доведе до поредица от оставки и арести, но разследването все още буксува.

          Навесът се срути в 11:52 ч., малко след като беше извършена реконструкция на гарата. Веднага след инцидента от „Железопътна инфраструктура на Сърбия“ обявиха, че козирката не е била ремонтирана. Това твърдение беше повторено и от тогавашния премиер Милош Вучевич, който посети мястото заедно с Ивица Дачич и Милан Джурич.

          „Невероятно е, че в продължение на 60 години тази козирка не е била възстановявана. Някой ще трябва да обясни защо,“ заяви президентът Александър Вучич в обръщение към нацията.

          Още в нощта на трагедията студенти и граждани организираха възпоменателно бдение, а в следващите дни се проведоха протести с искане за отговорност.

          На 5 ноември министърът на строителството Горан Весич подаде оставка, заявявайки, че го прави по морални причини. По-късно оставка подаде и министърът на търговията Томислав Момирович, който е бил отговорен за строителството по време на реконструкцията.

          След това последваха арести на Весич, Момирович и още 11 длъжностни лица, включително Йелена Танаскович, директор на „Железопътна инфраструктура“. Разследването, водено от Прокуратурата за организирана престъпност, обхвана общо 15 души.

          Въпреки това, и до днес няма потвърден обвинителен акт, а съдебните производства не са започнали. Паралелно с това се води и второ разследване – за възможни корупционни практики при модернизацията на железопътната линия към унгарската граница.

          През март тази година Висшият съд в Нови Сад върна делото за допълнително разследване, а през септември Висшата прокуратура внесе нов обвинителен акт срещу същите заподозрени. Междувременно Белградската прокуратура повдигна отделни обвинения по линия на „корупционни елементи“, което според експерти е опит за забавяне или подмяна на процеса в Нови Сад.

          Наскоро някои висши държавни представители загатнаха, че срутването може да е терористичен акт, но прокуратурата в Нови Сад категорично отрече това.

          „Анализът на над 20 проби от мястото показа, че не са открити следи от взривни вещества. Срутването на навеса не е резултат от тероризъм,“ посочиха от Висшата прокуратура в Белград.

          Година след трагедията жертвите и техните семейства все още чакат справедливост, докато случаят остава без ясно съдебно развитие.

