Гръцкото правителство е под обстрел заради затварянето на 204 пощенски станции

Консервативното гръцко правителство е подложено на критики, след като 204 пощенски станции бяха определени за затваряне с цел намаляване на разходите. Съобщението, че пощенските станции, много от които на острови, ще бъдат затворени в понеделник, предизвика широка критика от кметове, опозиционни партии и дори от някои правителствените законодатели.

Централният съюз на гръцките общини в изявление в петък заяви, че ходът оставя „големи райони с висока гъстота на населението и значителна икономическа активност… напълно лишени от услуги“. „Възмутени сме, че това решение не е предшествано от официално уведомление“, се казва в изявлението.

Протести ще се проведат в различни части на страната в понеделник. Дори законодателите на правителството изразиха изненада. „Това не е просто технократски въпрос, а и въпрос на обслужване на гражданите. Има сериозни проблеми, свързани с възрастните хора, граничните региони и дори големите градове“, каза пред парламента Стелиос Пецас, бивш говорител на правителството.

В изявление Hellenic Post заяви, че закритите пощенски станции „имат минимална търговска дейност и се припокриват със съседни места“. „Много от тях работеха със загуби, надвишаващи 150 000 евро годишно“, добавиха от компанията. Компанията заяви, че ще компенсира съкращенията с подобрени услуги от врата до врата.

Hellenic Post е собственост на Growthfund, държавна холдингова компания и инвестиционен фонд, създаден по време на гръцката икономическа криза, за да увеличи максимално стойността на публичните активи.