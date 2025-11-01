НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 01.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Гръцкото правителство е под обстрел заради затварянето на 204 пощенски станции

          0
          46
          Снимка: shutterstock
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Консервативното гръцко правителство е подложено на критики, след като 204 пощенски станции бяха определени за затваряне с цел намаляване на разходите. Съобщението, че пощенските станции, много от които на острови, ще бъдат затворени в понеделник, предизвика широка критика от кметове, опозиционни партии и дори от някои правителствените законодатели. 

          - Реклама -

          Централният съюз на гръцките общини в изявление в петък заяви, че ходът оставя „големи райони с висока гъстота на населението и значителна икономическа активност… напълно лишени от услуги“. „Възмутени сме, че това решение не е предшествано от официално уведомление“, се казва в изявлението. 

          Протести ще се проведат в различни части на страната в понеделник. Дори законодателите на правителството изразиха изненада. „Това не е просто технократски въпрос, а и въпрос на обслужване на гражданите. Има сериозни проблеми, свързани с възрастните хора, граничните региони и дори големите градове“, каза пред парламента Стелиос Пецас, бивш говорител на правителството.

          В изявление Hellenic Post заяви, че закритите пощенски станции „имат минимална търговска дейност и се припокриват със съседни места“. „Много от тях работеха със загуби, надвишаващи 150 000 евро годишно“, добавиха от компанията. Компанията заяви, че ще компенсира съкращенията с подобрени услуги от врата до врата. 

          Hellenic Post е собственост на Growthfund, държавна холдингова компания и инвестиционен фонд, създаден по време на гръцката икономическа криза, за да увеличи максимално стойността на публичните активи.

          Консервативното гръцко правителство е подложено на критики, след като 204 пощенски станции бяха определени за затваряне с цел намаляване на разходите. Съобщението, че пощенските станции, много от които на острови, ще бъдат затворени в понеделник, предизвика широка критика от кметове, опозиционни партии и дори от някои правителствените законодатели. 

          - Реклама -

          Централният съюз на гръцките общини в изявление в петък заяви, че ходът оставя „големи райони с висока гъстота на населението и значителна икономическа активност… напълно лишени от услуги“. „Възмутени сме, че това решение не е предшествано от официално уведомление“, се казва в изявлението. 

          Протести ще се проведат в различни части на страната в понеделник. Дори законодателите на правителството изразиха изненада. „Това не е просто технократски въпрос, а и въпрос на обслужване на гражданите. Има сериозни проблеми, свързани с възрастните хора, граничните региони и дори големите градове“, каза пред парламента Стелиос Пецас, бивш говорител на правителството.

          В изявление Hellenic Post заяви, че закритите пощенски станции „имат минимална търговска дейност и се припокриват със съседни места“. „Много от тях работеха със загуби, надвишаващи 150 000 евро годишно“, добавиха от компанията. Компанията заяви, че ще компенсира съкращенията с подобрени услуги от врата до врата. 

          Hellenic Post е собственост на Growthfund, държавна холдингова компания и инвестиционен фонд, създаден по време на гръцката икономическа криза, за да увеличи максимално стойността на публичните активи.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Скандал с Цеца в РСМ: Певицата развя българско знаме във Велес, публиката я освирка

          Владимир Висоцки -
          Грандиозен скандал с Цеца Величкович беляза концерта на сръбската турбофолк звезда в град Велес, Република Северна Македония (РСМ). Късно снощи, по време на изпълнението...
          Общество

          Хиляди протестиращи заляха улиците на Нови Сад

          Георги Петров -
          Хиляди хора излязоха по улиците на Нови Сад, за да се включат в многолюден марш, насочен към железопътната гара, където по-късно днес ще се...
          Война

          Украинските сили започнаха операция по прочистване на Покровск

          Георги Петров -
          Украинските военни започнаха „сложна десантна операция“ в град Покровск, съобщи държавната медия „Суспилне“, позовавайки се на източници от армията. В операцията участват специални части...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions