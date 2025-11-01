Хетафе победи Жирона с късни голове

Хетафе записа ценен домакински успех с 2:0 над Жирона в мач от испанската Ла Лига, в който всичко по-интересно се случи след почивката. Тимът на Пепе Бордалас показа повече настойчивост и заслужено стигна до трите точки след голове на Марио Мартин и Борха Майорал. Гостите върнаха едно попадение в добавеното време от дузпа, но това се оказа недостатъчно.

Още в първите минути домакините наложиха висока преса и държаха топката в половината на съперника. Първата опасност дойде в 11-ата минута, когато Луис Мия отне топката високо и стреля от границата на наказателното поле, но Газанига спаси. Малко след това вратарят на Жирона отново се намеси, за да улови центриране на Мия пред голлинията.

В средата на първото полувреме каталунците започнаха да се съвземат и да търсят контраатаки. Най-чистото им положение дойде в 20-ата минута – Жоел Рока стреля технично от границата на наказателното поле, но Давид Сория показа класа и изби с една ръка. До почивката двата отбора си размениха по няколко неуспешни опита, а резултатът остана 0:0.

След паузата Хетафе повиши оборотите. В 46-ата минута удар на Арамбари рикошира в защитник и принуди Газанига да избива над гредата. Малко по-късно домакините продължиха да търсят флангове и центрирания, но без резултат.

Пробивът дойде в 72-ата минута. След отлично изпълнение на пряс свободен удар Луис Мия намери с прецизен център Марио Мартин, който с глава отбеляза за 1:0.

Жирона опита да отговори с включването на Лемар и Брайън Хил, но Сория спаси изстрел на Ванат в 75-ата минута при най-добрата им възможност.

В 86-ата минута Хетафе сложи точка на спора. Отново след статично положение Мия намери Санкрис, който центрира към далечната греда, където Борха Майорал се измъкна зад защитата и засече отблизо за 2:0.

В добавеното време Жирона получи шанс да се върне в мача. След преглед с ВАР в 90+2-рата минута съдията отсъди дузпа за нарушение на Дуарте срещу Стуани. Самият уругваец застана зад топката и с хладнокръвно изпълнение намали резултата на 2:1.