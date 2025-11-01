НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 01.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Хиляди протестиращи заляха улиците на Нови Сад

          0
          21
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Хиляди хора излязоха по улиците на Нови Сад, за да се включат в многолюден марш, насочен към железопътната гара, където по-късно днес ще се проведе възпоменателно събиране в памет на 16-те жертви, загинали преди година при рухването на козирката на гарата.

          - Реклама -

          Няколко големи колони от протестиращи потеглиха от центъра на града, а към тях се присъединиха и участници, изминали пеша над 100 километра от Белград и дори от Нови Пазар, разположен на около 340 километра южно от столицата. Маршът продължи 16 дни, символично колкото и броят на загиналите.

          „Дойдох да се поклоня пред най-силната сила в света в момента – нашите студенти, нашата младеж,“ каза Ратко Попович от региона на Нови Сад.

          47-годишният мъж, пристигнал със семейството си, подчерта единството на хората в Сърбия, които според него са „срещу корупцията, срещу престъпността и срещу управляващата партия“.

          Жителите на Нови Сад излязоха по улиците, за да посрещнат протестиращите, развявайки знамена и аплодирайки колоните. Много от присъстващите не скриха емоциите си, като някои носеха плакати с имената на загиналите и снимки от трагедията, която промени града преди една година.

          Хиляди хора излязоха по улиците на Нови Сад, за да се включат в многолюден марш, насочен към железопътната гара, където по-късно днес ще се проведе възпоменателно събиране в памет на 16-те жертви, загинали преди година при рухването на козирката на гарата.

          - Реклама -

          Няколко големи колони от протестиращи потеглиха от центъра на града, а към тях се присъединиха и участници, изминали пеша над 100 километра от Белград и дори от Нови Пазар, разположен на около 340 километра южно от столицата. Маршът продължи 16 дни, символично колкото и броят на загиналите.

          „Дойдох да се поклоня пред най-силната сила в света в момента – нашите студенти, нашата младеж,“ каза Ратко Попович от региона на Нови Сад.

          47-годишният мъж, пристигнал със семейството си, подчерта единството на хората в Сърбия, които според него са „срещу корупцията, срещу престъпността и срещу управляващата партия“.

          Жителите на Нови Сад излязоха по улиците, за да посрещнат протестиращите, развявайки знамена и аплодирайки колоните. Много от присъстващите не скриха емоциите си, като някои носеха плакати с имената на загиналите и снимки от трагедията, която промени града преди една година.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украинските сили започнаха операция по прочистване на Покровск

          Георги Петров -
          Украинските военни започнаха „сложна десантна операция“ в град Покровск, съобщи държавната медия „Суспилне“, позовавайки се на източници от армията. В операцията участват специални части...
          Правосъдие

          Година след срутването на козирката в Нови Сад – все още няма съдебен процес

          Георги Петров -
          Една година след трагедията на жп гарата в Нови Сад, при която загинаха 16 души, включително четири деца, а още няколко бяха тежко ранени,...
          Политика

          Молдова има нов премиер: „проевропейският“ Александру Мунтяну

          Владимир Висоцки -
          Парламентът на Молдова одобри състава на новото правителство, оглавено от премиера Александру Мунтяну. Церемонията по полагането на клетва е насрочена за 1 ноември в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions