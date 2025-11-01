Хиляди протестиращи заляха улиците на Нови Сад

Хиляди хора излязоха по улиците на Нови Сад, за да се включат в многолюден марш, насочен към железопътната гара, където по-късно днес ще се проведе възпоменателно събиране в памет на 16-те жертви, загинали преди година при рухването на козирката на гарата.

Няколко големи колони от протестиращи потеглиха от центъра на града, а към тях се присъединиха и участници, изминали пеша над 100 километра от Белград и дори от Нови Пазар, разположен на около 340 километра южно от столицата. Маршът продължи 16 дни, символично колкото и броят на загиналите.

„Дойдох да се поклоня пред най-силната сила в света в момента – нашите студенти, нашата младеж,“ каза Ратко Попович от региона на Нови Сад.



47-годишният мъж, пристигнал със семейството си, подчерта единството на хората в Сърбия, които според него са „срещу корупцията, срещу престъпността и срещу управляващата партия“.

Жителите на Нови Сад излязоха по улиците, за да посрещнат протестиращите, развявайки знамена и аплодирайки колоните. Много от присъстващите не скриха емоциите си, като някои носеха плакати с имената на загиналите и снимки от трагедията, която промени града преди една година.