      събота, 01.11.25
          Христо Крушарски: Илиян Филипов е интригант, Локомотив го отнесе заради симуланта Наумов

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Собственикът на Локомотив Пловдив – Христо Крушарски, се изказа остро по адрес на благодетеля на Ботев Пловдив Илиян Филипов след прекратено дерби между двата отбора.

          В 41-вата минута фен на „смърфовете“ уцели вратаря на „черно-белите“ Даниел Наумов с бутилка в главата и дербито беше прекратено.

          „Ще го закарам до Долна Баня да се изкъпе с топла вода на извора. Той е един интригант. Венци го купувал, оня го купувал. Аз няма да рева като вдовица за… като Илиян. Всички отбори ще ги настроя против тях, на всички отбори съм помогнал. При такава победа нека се радват“, каза Крушарски по адрес на Филипов.

          „Погледнете го внимателно записа. Удрят го по рамото. Съдията изтърва нещата. Очаквах, че като тук е шефът на съдиите, ще има ред. Локомотив го отнесе заради един симулант. То се вижда, гледайте. Удря го по рамото. Тези фенове трябва да ги изгонят, да не ги пускат на терена. Полицията чака шест месеца да ми даде кой е хвърлил бомбичката, трябвало да се разследва. Хващаш го за ушите и го изхвърляш“, заяви той.

          „Това е симулация. Удря го по рамото Наумов. Леко го удари и получил комоцио, Боже мой. Това за втори път ми се случва, това е нагласена работа. Това е симулация за червен картон и нов вратар, какъв е проблемът? Бил на 18 години, ами да си вземат такъв на 50 години. Не ме интересува на колко години е резервният вратар“, добави Крушарски.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Волейбол

          Симеон Николов и Локомотив Новосибирск с чист успех

          Николай Минчев -
          Симеон Николов и неговият Локомотив (Новосибирск) постигнаха четвърта поредна победа в Суперлигата на Русия. Тимът, воден от Пламен Константинов, срази у дома Газпром-Югра (Сургут)...
          Футбол

          Илиян Филипов: Празникът на Пловдив се развали – Дани Наумов е бил определено време в комоцио

          Николай Минчев -
          „Господин Крушарски ни каза, че щял да направи така, че Ботев да е в Б група. Явно той командва футбола в България. Искахме да...
          Футбол

          Огромен скандал! Прекратиха дербито между Локомотив и Ботев! Фен уцели Даниел Наумов с бутилка!

          Николай Минчев -
          Битката за Пловдив между Локомотив и Ботев беше прекратена при 1:1. В 41-ата минута вратарят на "жълто черните" Даниел Наумов беше ударен с бутилка...

