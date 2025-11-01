Христо Крушарски: Илиян Филипов е интригант, Локомотив го отнесе заради симуланта Наумов

Собственикът на Локомотив Пловдив – Христо Крушарски, се изказа остро по адрес на благодетеля на Ботев Пловдив Илиян Филипов след прекратено дерби между двата отбора.

В 41-вата минута фен на „смърфовете“ уцели вратаря на „черно-белите“ Даниел Наумов с бутилка в главата и дербито беше прекратено.

„Ще го закарам до Долна Баня да се изкъпе с топла вода на извора. Той е един интригант. Венци го купувал, оня го купувал. Аз няма да рева като вдовица за… като Илиян. Всички отбори ще ги настроя против тях, на всички отбори съм помогнал. При такава победа нека се радват“, каза Крушарски по адрес на Филипов.

„Погледнете го внимателно записа. Удрят го по рамото. Съдията изтърва нещата. Очаквах, че като тук е шефът на съдиите, ще има ред. Локомотив го отнесе заради един симулант. То се вижда, гледайте. Удря го по рамото. Тези фенове трябва да ги изгонят, да не ги пускат на терена. Полицията чака шест месеца да ми даде кой е хвърлил бомбичката, трябвало да се разследва. Хващаш го за ушите и го изхвърляш“, заяви той.

„Това е симулация. Удря го по рамото Наумов. Леко го удари и получил комоцио, Боже мой. Това за втори път ми се случва, това е нагласена работа. Това е симулация за червен картон и нов вратар, какъв е проблемът? Бил на 18 години, ами да си вземат такъв на 50 години. Не ме интересува на колко години е резервният вратар“, добави Крушарски.