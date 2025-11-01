НА ЖИВО
          Илиян Филипов: Празникът на Пловдив се развали – Дани Наумов е бил определено време в комоцио

          „Господин Крушарски ни каза, че щял да направи така, че Ботев да е в Б група. Явно той командва футбола в България" - добави собственикът на "канарчетата" след прекратеното дерби

          Снимка: topsport.bg
          „Господин Крушарски ни каза, че щял да направи така, че Ботев да е в Б група. Явно той командва футбола в България. Искахме да се доиграе мачът.Ние, собствениците, и футболът страдат най-много“, обяви собственикът на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, след прекратеното градско дерби с Локомотив. В 41-вата минута фен на „смърфовете“ от трибуна „Бесика“ уцели вратаря Даниел Наумов с бутилка в главата.

          „Празникът на Пловдив се развали. Не сме доктори. Дани Наумов е бил определено време в комоцио, казаха двама доктори. Категорично казаха, че не може да продължи мача. Моето желание е първо да гледам здравето на футболиста“, продължи бизнесменът.

          „Ние сме с третия вратар като резерва, това мач ли е? Феърплей ли е? Може би 1000 пъти да хвърлят такава бутилка, няма да го уцелят Дани Наумов, но малшанс. Ще извършите ли смяна при такова положение? Нормално ли е това положение? Това означава да легна“, каза още той.

          „При комоцио няма как да продължи, не се знае какво ще стане след половин час-един час. С делегата на сме говорили. Момчетата от Локомотив искат да продължат мача, не е имало обиди. Не е окей това. Лошо стечение на обстоятелствата. Ясно се вижда как бутилка литър и половина го удря в скулата“, завърши Илиян Филипов. 

