          Иван Иванов се изправя срещу Новак Джокович?

          17-годишният българин получи „уайлд кард“ за основната схема на ATP 250 турнира в Атина

          Снимка: bgtennis.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          17-годишният Иванов Иванов получи „уайлд кард“ за основната схема на ATP 250 турнира в Атина.  Надпреварата, чиито права са собственост на семейството на Новак Джокович и до миналия сезон се провеждаше в Белград, започва в края на тази седмица и ще продължи до другата събота (2-8 ноември).

          17-годишният българин попадна в една половина именно с Джокович, който е водач в схемата. Теоретично тийнейджърът от Варна може да се изправи срещу носителя на рекордните 24 титли от Големия шлем на 1/2-финалите.

          Жребият отреди в I кръг Иван да играе с квалификант, а при евентуална победа след това му предстои двубой срещу Фабиан Марожан или Райли Опелка. Ноле пък по право ще се включи директно от II кръг, където чака по-добрия измежду Алехандро Табило и Адам Уолтън. Първият възможен поставен опонент на 38-годишния сърбин е №6 в схемата Нуно Боржеш на 1/4-финалите в III кръг.

          Този турнир ще отбележи дебюта на Иванов при мъжете на ATP ниво. До момента той е световен номер едно при юношите, но вече избра да се фокусира върху мъжкия тенис, като пропусна финалите на младежкия Мастърс в Чънду. За съжаление, наскоро Иван получи травма в откриващия кръг на Фючърс турнир в Хераклион, което го принуди да почива принудително повече от две седмици.

