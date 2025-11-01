Израел: Предадените от Газа тела не принадлежат на заложниците

Израелската армия обяви, че три тела, предадени през нощта от ивицата Газа чрез посредничеството на Червения кръст, не принадлежат на израелски заложници, държани от групировката „Хамас“.

- Реклама -

Според официално изявление на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), съдебномедицинският анализ е потвърдил, че идентичността на телата не съвпада с никой от известните случаи на заложници, за които се смята, че са загинали, но все още не са върнати на Израел.

„След извършване на подробна съдебномедицинска проверка стана ясно, че предадените тела не са на израелски заложници,“ заявиха от армията.



В момента 11 израелски заложници все още се водят за починали и неосвободени от „Хамас“ въпреки споразумението за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ. Споразумението включваше обмен на заложници и временно прекратяване на бойните действия, но изпълнението му остава частично и напрегнато.

Израелските власти подчертават, че продължават усилията по издирването и идентифицирането на всички изчезнали граждани, както и по връщането на останките на загиналите. Според израелски източници, армията и службите за сигурност работят в координация с международни посредници, за да установят съдбата на всички заложници и да предотвратят нови случаи на подвеждаща информация относно тяхната самоличност.