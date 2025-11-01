Ювентус надви Кремонезе в дебюта на Спалети

Ювентус победи с 2:1 на Кремонезе в гостуването си от 10-ия кръг на италианската Серия „А“.

Момчетата на Лучано Спалети, който направи дебют като треньор на гранда от Торино тази вечер, вкараха гол буквално от съблекалнята като той бе реализиран от роженника Филип Костич (2′). След това те водеха темпото и създадоха много положения, но втори гол падна чак след почивката, когато се разписа и Андреа Камбиазо (68′). Така изглеждаше, че всичко ще приклщчи с лесна победа за „старата госпожа“, но малко преди края на редовното време домакините намалиха изоставането си благодарение на английската легенда Джейми Варди (83′).

Съперниците влязоха в двубоя в коренно различно настроение. „Кремавите“ надскочиха всякакви очаквания и в първите си девет мача след завръщането в елита, като днес регистрираха едва втората си загуба от началото на сезона.

„Старата госпожа“ от своя страна бе захвърлила силния старт на кампанията и записа първа победа от 13-ти септември насам, когато победи Интер в дербито на Северна Италия. „Бианконерите“ обаче не се бяха отдалечили прекалено далеч от челото заради грешките на останалите лидери и благодарение на днешния си успех се изравниха по точки с четвъртия Милан, който обаче тепърва ще изиграе своя мач от кръга.

Домакините от Кремонезе трябва да се справят без четирима контузени футболисти – полузащитниците Микеле Колоколо и Алберто Граси, защитника Джузепе Пецела и нападателя Фарис Мумбаня. Въпреки това, тимът разчита на добрата форма на Федерико Бонацоли, който отбеляза два гола в последния мач срещу Дженоа и е водещ голмайстор на отбора с 4 попадения за сезона. Опитният Джейми Варди също е сред титулярите, като той вече отбеляза дебютното си попадение с фланелката на новаците в италианския елит срещу Аталанта миналата седмица и сега ще чака да порази вратата на още един от традиционно силните отбори на Ботуша.

Лучано Спалети от своя страна за дебюта си попада на тежка ситуация, като в редиците на „бианконерите“ също липсват четирима ключови играчи – нападателят Аркадиуш Милик, защитниците Хуан Кабал и Глейсон Бремер, както и вратарят Карло Пинсолио. Под въпрос бе и халфът Кефрен Тюрам, който обаче успя да се мобилизира и бившият национален селекционер на Италия го разпредели на „зеления килим“ за първия съдийски сигнал. Големи надежди падат върху Филип Костич, който днес навършва 33 години и ще опита да отпразнува подобаващо празника си.

Лучано Спалети имаше нужда само от 90 секунди начело на „бианконерите“ в първия си официален мач начело на тима, за да има повод да вдигне победоносно ръце.

Многоходова комбинация на гостите и грешка на съперников бранител отклони топката към ръба на малкото наказателно поле, където връхлетя рожденника Костич и с мощен удар разстреля вратаря Емил Аудеро.

След това гостите не се прибраха и продължиха да владеят топката и да създават опасни положения пред Емил Аудеро, като на три пъти до средата на полувремето „кремавите“ удържаха натиска и изчистваха в ъглов удар.

В 21-вата минута Душан Влахович завърши индивидуална акция, в която преодоля няколко бранителя на домакините и само добрата намеса на Аудеро попречи на топката да навести вратата му за втори път.

В 26-ата минута Аудеро отново трябваше да се намесва след коварен удар на Локатели.

В 31-вата минута Влахович за втори път се озова на правилното място и в правилния момент, нанасяйки мощен удар в долния ляв ъгъл.

Четири минути по-късно Опенда също създаде главоболия на защитниците в тъмносини спортни екипи, но неговият опит мина на сантиметри от лявата греда.

Междувременно домакините няколко пъти правеха опасни слизания в съперниковата половина, но дори не успяваха да отправят удар, който да затрудни варатаря на „старата госпожа“ Микеле Ди Грегорио. Вместо това привържениците на отбора на Кремонезе до почивката трябваше да се задоволят с малко по-продължителни разигравания и остри подавания, които „бианконерите“ изчистваха мигновенно.

След почивката домакините най-накрая успяха да отправят удар по посока на вратата на съперника, като седем минути след подновяването на играта Вандепуте накара Ди Грегорио да се намеси за първи път от началото на двубоя.

В 54-ата минута Барбиери също изпробва мерника си от границата на наказателното поле и спечели корнер.

След като измина час игрово време гостите си върнаха преимуществото и отново се превърнаха в създателите на по-интригуващото на „зеления килим“. Така в 66-ата минута Душан Влахович можеше да убие интригата с втори гол, но като по чудо шутът му мина покрай десния страничен стълб.

Само 120 секунди Андреа Камбиазо направи това, което преди него 25-годишният сърбин не успя. Терачано от домакините изчисти коварно центриране по земя, но не го направи по най-прецизния начин и падайки прати топката право в краката на Камбиазо, който връхлетя и нанесе бомбен шут. Аудеро успя да закачи коженото кълбо, но намесата му се оказа недостатъчна, тъй като ударът бе достатъчно мощен, за да завърши с гол дори след опита за спасяване на стража.

Така нещата отиваха към сигурна победа за „бианконерите“, като в 71-вата минута дори Консейсао можеше да направи преднината класическа.

Неговият пропуск се оказа от решаващо значение, тъй като седем минути преди края на редовното време неговите съотборници направиха непростима грешка. Нападателите на гранда от Торино помислиха, че вече са спечелили мача и оставиха само трима футболисти в своята половина и всички останали преминаха в нападение с идеята да се забавляват и да търсят максимално изразителен резултат. Така една избита топка намери Джейми Варди, който се справи с малцината, които бяха останали да пазят проходите в отбраната на „старата госпожа“ и остана очи в очи с Микеле Ди Грегорио. Английският ветеран се оказа по-хладнокръвен в индивидуалиния сблъсък и намали изоставането на домакините.

Три минути преди края на редовното време „кремавите“ можеха и да излеят студен душ върху съперника си, но Денис Йонсен прати топката встрани от лявата греда.