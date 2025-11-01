Южна Корея поиска съдействие от Китай за възобновяване на диалога със Северна Корея

Президентът на Южна Корея И Дже Мюн призова китайския лидер Си Дзинпин да помогне за възобновяване на диалога с Пхенян, като подчерта значението на стабилността и сътрудничеството в региона.

„Надявам се, че Южна Корея и Китай ще засилят стратегическата комуникация и ще работят заедно за възобновяване на диалога със Севера,“ заяви И по време на първата си среща със Си Дзинпин.

- Реклама -

Южнокорейският президент отбеляза неотдавнашния обмен на високо ниво между Китай и Северна Корея, включително участието на Ким Чен Ун в военен парад в Пекин, като изтъкна, че подобни контакти „помагат за създаването на условия за подновен ангажимент с Пхенян“.

Сеул продължава да търси баланс между Китай – своя основен търговски партньор – и Съединените щати, които са главният гарант за сигурността на Южна Корея.

„Трябва да работим заедно, за да изградим отношения, които осигуряват споделен просперитет,“ допълни И, като посочи, че икономическите връзки между двете страни се развиват от вертикална към по-хоризонтална и взаимноизгодна структура.



Срещата между двамата лидери бе определена от анализатори като ключова стъпка към възстановяване на дипломатическите канали в Източна Азия, в момент на нарастващо напрежение на Корейския полуостров.