Южна Корея поиска съдействие от Китай за възобновяване на диалога със Северна Корея

Президентът на Южна Корея И Дже Мюн призова китайския лидер Си Дзинпин да помогне за възобновяване на диалога с Пхенян, като подчерта значението на стабилността и сътрудничеството в региона.
Южнокорейският президент отбеляза неотдавнашния обмен на високо ниво между Китай и Северна Корея, включително участието на Ким Чен Ун в военен парад в Пекин, като изтъкна, че подобни контакти „помагат за създаването на условия за подновен ангажимент с Пхенян“.
Сеул продължава да търси баланс между Китай – своя основен търговски партньор – и Съединените щати, които са главният гарант за сигурността на Южна Корея.
Срещата между двамата лидери бе определена от анализатори като ключова стъпка към възстановяване на дипломатическите канали в Източна Азия, в момент на нарастващо напрежение на Корейския полуостров.
