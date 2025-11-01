НА ЖИВО
          Южна Корея поиска съдействие от Китай за възобновяване на диалога със Северна Корея

          Президентът на Южна Корея И Дже Мюн призова китайския лидер Си Дзинпин да помогне за възобновяване на диалога с Пхенян, като подчерта значението на стабилността и сътрудничеството в региона.

          „Надявам се, че Южна Корея и Китай ще засилят стратегическата комуникация и ще работят заедно за възобновяване на диалога със Севера,“ заяви И по време на първата си среща със Си Дзинпин.

          Южнокорейският президент отбеляза неотдавнашния обмен на високо ниво между Китай и Северна Корея, включително участието на Ким Чен Ун в военен парад в Пекин, като изтъкна, че подобни контакти „помагат за създаването на условия за подновен ангажимент с Пхенян“.

          Сеул продължава да търси баланс между Китай – своя основен търговски партньор – и Съединените щати, които са главният гарант за сигурността на Южна Корея.

          „Трябва да работим заедно, за да изградим отношения, които осигуряват споделен просперитет,“ допълни И, като посочи, че икономическите връзки между двете страни се развиват от вертикална към по-хоризонтална и взаимноизгодна структура.

          Срещата между двамата лидери бе определена от анализатори като ключова стъпка към възстановяване на дипломатическите канали в Източна Азия, в момент на нарастващо напрежение на Корейския полуостров.

          Общество

          Бил Гейтс: Климатичните промени няма да доведат до края на човечеството

          Георги Петров -
          Основателят на Microsoft и филантроп Бил Гейтс заяви, че изменението на климата, макар и сериозен проблем, няма да унищожи човечеството. В отворено писмо преди...
          Инциденти

          Два самолета на United Airlines се сблъскаха на летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк

          Георги Петров -
          Два пътнически самолета на United Airlines се сблъскаха по време на рулиране на летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк, съобщи New York Post. Инцидентът...
          Война

          Израел: Предадените от Газа тела не принадлежат на заложниците

          Георги Петров -
          Израелската армия обяви, че три тела, предадени през нощта от ивицата Газа чрез посредничеството на Червения кръст, не принадлежат на израелски заложници, държани от...

