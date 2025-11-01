Канадският премиер се извини на президента Тръмп

Канадският премиер Марк Карни потвърди в събота, че се е извинил на текущия президент на Америка Доналд Тръмп заради реклама срещу тарифите, в която участвал бившият американски лидер Роналд Рейгън.

Рекламната кампания, насочена срещу новите търговски мита, предизвика остра реакция от страна на Вашингтон. След нейното излъчване президентът Тръмп обяви увеличение на тарифите върху канадски стоки с допълнителни 10 процента и прекратяване на всички търговски преговори, определяйки кампанията като „фалшива“.

„Извиних се на президента. Президентът беше обиден,“ заяви Карни пред журналисти в южнокорейския град Кьонджу, добавяйки, че търговските преговори ще бъдат възобновени, когато САЩ са готови.

Случаят предизвика широк медиен и политически отзвук, а анализатори отбелязват, че отношенията между двете страни остават напрегнати, въпреки уверенията за диалог.