НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 01.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Килиан Мбапе: Да бъда споменат в същото изречение с Кристиано Роналдо, за мен е източник на гордост

          Припомняме, че нападателят на Реал Мадрид спечели "Златната обувка" за най-добър голмайстор през миналия сезон, след като вкара 31 гола във всички състезания

          0
          25
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе спечели „Златната обувка“ за най-добър голмайстор през миналия сезон, след като вкара 31 гола във всички състезания, завършвайки първия си сезон с фланелка на „кралския клуб“ по брилянтен начин, потвърждавайки, че е едно от най-големите имена в съвременния футбол.
           
          След наградата Мбапе беше попитан дали може да се сравни с Кристиано Роналдо, легендарният голмайстор, който носеше фланелката на Реал Мадрид и стана водещ голмайстор на клуба за всички времена.

          - Реклама -

          „Не знам какво да кажа на този въпрос. Всички знаят, че Роналдо е пример за Реал Мадрид, номер едно. Тук съм от една година, той беше на девет. Не мога да се сравнявам с него и неговите постижения и не искам. Пътят ми е различен и искам да следвам пътя си. Да бъда споменат в същото изречение с Роналдо, за мен е източник на гордост. Просто мисля да следвам пътя си, да помогна на отбора да спечели всяка възможна титла“, каза Мбапе след церемонията.

          Реал е на върха на таблицата на Ла Лига със 27 точки в началото на новия сезон, с пет повече от Барселона, а една от причините за това е отличното представяне на Мбапе, който вече е вкарал 11 гола във всички състезания.

          Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе спечели „Златната обувка“ за най-добър голмайстор през миналия сезон, след като вкара 31 гола във всички състезания, завършвайки първия си сезон с фланелка на „кралския клуб“ по брилянтен начин, потвърждавайки, че е едно от най-големите имена в съвременния футбол.
           
          След наградата Мбапе беше попитан дали може да се сравни с Кристиано Роналдо, легендарният голмайстор, който носеше фланелката на Реал Мадрид и стана водещ голмайстор на клуба за всички времена.

          - Реклама -

          „Не знам какво да кажа на този въпрос. Всички знаят, че Роналдо е пример за Реал Мадрид, номер едно. Тук съм от една година, той беше на девет. Не мога да се сравнявам с него и неговите постижения и не искам. Пътят ми е различен и искам да следвам пътя си. Да бъда споменат в същото изречение с Роналдо, за мен е източник на гордост. Просто мисля да следвам пътя си, да помогна на отбора да спечели всяка възможна титла“, каза Мбапе след церемонията.

          Реал е на върха на таблицата на Ла Лига със 27 точки в началото на новия сезон, с пет повече от Барселона, а една от причините за това е отличното представяне на Мбапе, който вече е вкарал 11 гола във всички състезания.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Огромен скандал! Прекратиха дербито между Локомотив и Ботев! Фен уцели Даниел Наумов с бутилка!

          Николай Минчев -
          Битката за Пловдив между Локомотив и Ботев беше прекратена при 1:1. В 41-ата минута вратарят на "жълто черните" Даниел Наумов беше ударен с бутилка...
          Футбол

          Добруджа с първи успех от месец август

          Николай Минчев -
          Добруджа постигна първа победа от началото на август насам в Първа лига. Новаците в елита надиграха като домакини с 2:0 Спартак (Варна) в двубой...
          Спорт

          Лечева: Съдът окончателно потвърди решенията на БОК

          Георги Петров -
          Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева коментира решението на Софийския градски съд, с което за трети път се потвърждават решенията на Общото събрание...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions