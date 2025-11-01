Килиан Мбапе: Да бъда споменат в същото изречение с Кристиано Роналдо, за мен е източник на гордост

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе спечели „Златната обувка“ за най-добър голмайстор през миналия сезон, след като вкара 31 гола във всички състезания, завършвайки първия си сезон с фланелка на „кралския клуб“ по брилянтен начин, потвърждавайки, че е едно от най-големите имена в съвременния футбол.



След наградата Мбапе беше попитан дали може да се сравни с Кристиано Роналдо, легендарният голмайстор, който носеше фланелката на Реал Мадрид и стана водещ голмайстор на клуба за всички времена.

„Не знам какво да кажа на този въпрос. Всички знаят, че Роналдо е пример за Реал Мадрид, номер едно. Тук съм от една година, той беше на девет. Не мога да се сравнявам с него и неговите постижения и не искам. Пътят ми е различен и искам да следвам пътя си. Да бъда споменат в същото изречение с Роналдо, за мен е източник на гордост. Просто мисля да следвам пътя си, да помогна на отбора да спечели всяка възможна титла“, каза Мбапе след церемонията.

Реал е на върха на таблицата на Ла Лига със 27 точки в началото на новия сезон, с пет повече от Барселона, а една от причините за това е отличното представяне на Мбапе, който вече е вкарал 11 гола във всички състезания.