НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 01.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Кирилов: Не е време за увеличение на здравната вноска

          0
          0
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Министърът на здравеопазването Силви Кирилов заяви във Варна, че предложеното от Българския лекарски съюз увеличение на здравната вноска не зависи от министерството.

          - Реклама -

          Той уточни, че в момента не е подходящ момент за такава стъпка, тъй като „предстоят промени във финансовата система и въвеждането на еврото“.

          Кирилов коментира и бюджета на ведомството, като подчерта, че има нужда от по-сериозна подкрепа за стратегически области като трансфузионните центрове.

          По думите му те са „от решаващо значение за държавата и здравната система“, а въпреки заделените средства, нуждите остават значителни.

          Министърът допълни, че е разработена програма за подобряване на работата на кръвните центрове, защото при определени обстоятелства може да възникнат „процеси, на които не бих искал да бъда свидетел“.

          Министърът на здравеопазването Силви Кирилов заяви във Варна, че предложеното от Българския лекарски съюз увеличение на здравната вноска не зависи от министерството.

          - Реклама -

          Той уточни, че в момента не е подходящ момент за такава стъпка, тъй като „предстоят промени във финансовата система и въвеждането на еврото“.

          Кирилов коментира и бюджета на ведомството, като подчерта, че има нужда от по-сериозна подкрепа за стратегически области като трансфузионните центрове.

          По думите му те са „от решаващо значение за държавата и здравната система“, а въпреки заделените средства, нуждите остават значителни.

          Министърът допълни, че е разработена програма за подобряване на работата на кръвните центрове, защото при определени обстоятелства може да възникнат „процеси, на които не бих искал да бъда свидетел“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Официално честване на Деня на народните будители

          Георги Петров -
          В столицата започнаха официалните чествания на Деня на народните будители с тържествена церемония по издигане на националния флаг и смяна на почетния караул пред...
          Общество

          Огнище на африканска чума по свинете открито в Гюргево

          Георги Петров -
          Случай на африканска чума по свинете (АЧС) е установен в румънския окръг Гюргево, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. По думите му, заразата...
          Крими

          Фелдшер беше нападнат в село Краводер, нападателят е задържан

          Георги Петров -
          Фелдшер от Филиала за спешна медицинска помощ в Криводол е бил нападнат по време на дежурство в село Краводер, съобщиха от ОДМВР – Враца....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions