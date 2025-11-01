Кирилов: Не е време за увеличение на здравната вноска

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов заяви във Варна, че предложеното от Българския лекарски съюз увеличение на здравната вноска не зависи от министерството.
Той уточни, че в момента не е подходящ момент за такава стъпка, тъй като „предстоят промени във финансовата система и въвеждането на еврото“.
Кирилов коментира и бюджета на ведомството, като подчерта, че има нужда от по-сериозна подкрепа за стратегически области като трансфузионните центрове.
Министърът допълни, че е разработена програма за подобряване на работата на кръвните центрове, защото при определени обстоятелства може да възникнат „процеси, на които не бих искал да бъда свидетел“.
