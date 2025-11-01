Киселова: Целта в политиката е да се подобрява животът на хората

Бившият председател на Народното събрание и депутат от БСП–Обединена левицаНаталия Киселова коментира напрежението около изборите в Пазарджик, заявявайки, че няма драма, а нейното присъствие в президиума е целяло да свали напрежението между партньорите.
По думите ѝ реакцията на Бойко Борисов не я е изненадала, но левите хора били гневни, че определени проблеми, като обновяването на ВСС и Инспектората, продължават да се отлагат.
Тя коментира и критиките на Борисов, че присъства на всички празници, като уточни, че единственият празник, на който е била, е този на розата в родния ѝ Казанлък.
Тя допълни, че в БСП има политическо многообразие, а не безпомощност, както някои твърдят.
Киселова изрази притеснение относно предложенията за преминаване към полупрезидентска република, като предупреди, че това би означавало свикване на Велико народно събрание и преучредяване на държавата – нещо, което според нея е опасно и ненужно.
По думите ѝ дали парламентът ще изкара пълния си мандат зависи основно от ГЕРБ–СДС. Киселова добави с усмивка, че сега, като редови депутат, има повече време да пие кафе с приятели.
Да „хората “ си подобрявате живота,
а народа кучета го яли.