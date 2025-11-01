Киселова: Целта в политиката е да се подобрява животът на хората

Бившият председател на Народното събрание и депутат от БСП–Обединена левица Наталия Киселова коментира напрежението около изборите в Пазарджик, заявявайки, че няма драма, а нейното присъствие в президиума е целяло да свали напрежението между партньорите.

„Моето усилие и на БСП–Обединена левица беше да се възвърне доверието между партньорите,“ обясни тя.

По думите ѝ реакцията на Бойко Борисов не я е изненадала, но левите хора били гневни, че определени проблеми, като обновяването на ВСС и Инспектората, продължават да се отлагат.

„Хората искат справедливост,“ подчерта Киселова.



Тя коментира и критиките на Борисов, че присъства на всички празници, като уточни, че единственият празник, на който е била, е този на розата в родния ѝ Казанлък.

„Не знам какво означава ‘предадена’. Получавам още повече обаждания и подкрепа, което значи, че оценката е висока. Моето присъствие в парламента е, за да помогна групата ни да се държи достойно и да покажем, че не сме младши партньори,“ каза Киселова.



Тя допълни, че в БСП има политическо многообразие, а не безпомощност, както някои твърдят.

„Само по плодно дърво се хвърлят камъни,“ отбеляза депутатката.





Киселова изрази притеснение относно предложенията за преминаване към полупрезидентска република, като предупреди, че това би означавало свикване на Велико народно събрание и преучредяване на държавата – нещо, което според нея е опасно и ненужно.

„Темата не бива да се повдига. Целта в политиката е да се подобрява животът на гражданите, а не да се показваме в социалните мрежи,“ подчерта тя.



По думите ѝ дали парламентът ще изкара пълния си мандат зависи основно от ГЕРБ–СДС.

Киселова добави с усмивка, че сега, като редови депутат, има повече време да пие кафе с приятели.