Киселова: Важно е парламентът да работи в дух на плурализъм

Бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова заяви пред БНТ, че по време на своя мандат се е стремяла да спазва правилника и принципите на парламентаризма.

„Придържах се към правилника. Прецених, че няма нужда от поляризиране в пленарна зала, след като беше постигнато споразумение в Съвета за съвместно управление. Това беше най-коректният подход,“ обясни Киселова.

Тя подчерта, че основната ѝ цел е била да работи в дух на парламентаризъм и че е от съществено значение Народното събрание да продължи да функционира в условията на плурализъм.



