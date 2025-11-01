НА ЖИВО
          Киселова: Важно е парламентът да работи в дух на плурализъм

          Георги Петров
          Бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова заяви пред БНТ, че по време на своя мандат се е стремяла да спазва правилника и принципите на парламентаризма.

          „Придържах се към правилника. Прецених, че няма нужда от поляризиране в пленарна зала, след като беше постигнато споразумение в Съвета за съвместно управление. Това беше най-коректният подход,“ обясни Киселова.

          Тя подчерта, че основната ѝ цел е била да работи в дух на парламентаризъм и че е от съществено значение Народното събрание да продължи да функционира в условията на плурализъм.

          Очакват се допълнителни подробности по темата.

