Лайпциг спря Щутгарт

РБ Лайпциг продължи със силното си представяне и победи с 3:1 Щутгарт в сблъсък от Бундеслигата. “Биковете“ записаха впечатляващ осми успех в последните си 9 срещи.

РБ Лайпциг се доближи само на 2 точки от лидера Байерн, който играе малко по-късно днес с Байер Леверкузен. Щутгарт пък прекъсна серията си от поредни победи в първенството и засега остава на 4-та позиция.

Автогол на Джеф Шабо от Щутгарт даде аванс на домакините в края на първото полувреме, а в 59-ата Ян Диоманде преодоля вратаря с удар в долния десен ъгъл и направи 2:0.

В 65-ата минута гостите върнаха едно попадение чрез Тиаго Томас, който нахлу в наказателното поле и се разписа със страхотен удар сам срещу вратаря.

В 91-ата минута Ромуло Кардодо оформи крайното 3:1, възползвайки се от грешка на вратаря Александър Нюбел.

Шестият в класирането Айнтрахт Франкфурт направи 1:1 при гостуването си на Хайденхайм.

Предпоследният Майнц 05 и Вердер Бремен завършиха 1:1. Силван Видмер даде аванс за домакините в 36-ата минута, а в 86-ата Йенс Стаге изравни с удар в долния десен ъгъл.

Борусия Мьонхенгладбах разгроми Санкт Паули с 4:0, а Унион Берлин и Фрайбург не си отбелязаха голове и приключиха при 0:0.