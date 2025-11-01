НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 01.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Лайпциг спря Щутгарт

          Срещите Хайденхайм - Айнтрахт Франкфурт, Майнц - Вердер Бремен и Унион Берлин - Фрайбург завършиха наравно

          0
          9
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          РБ Лайпциг продължи със силното си представяне и победи с 3:1 Щутгарт в сблъсък от Бундеслигата. “Биковете“ записаха впечатляващ осми успех в последните си 9 срещи. 

          - Реклама -

          РБ Лайпциг се доближи само на 2 точки от лидера Байерн, който играе малко по-късно днес с Байер Леверкузен. Щутгарт пък прекъсна серията си от поредни победи в първенството и засега остава на 4-та позиция.

          Автогол на Джеф Шабо от Щутгарт даде аванс на домакините в края на първото полувреме, а в 59-ата Ян Диоманде преодоля вратаря с удар в долния десен ъгъл и направи 2:0.

          В 65-ата минута гостите върнаха едно попадение чрез Тиаго Томас, който нахлу в наказателното поле и се разписа със страхотен удар сам срещу вратаря.

          В 91-ата минута Ромуло Кардодо оформи крайното 3:1, възползвайки се от грешка на вратаря Александър Нюбел.

          Шестият в класирането Айнтрахт Франкфурт направи 1:1 при гостуването си на Хайденхайм.

          Предпоследният Майнц 05 и Вердер Бремен завършиха 1:1. Силван Видмер даде аванс за домакините в 36-ата минута, а в 86-ата Йенс Стаге изравни с удар в долния десен ъгъл.

          Борусия Мьонхенгладбах разгроми Санкт Паули с 4:0, а Унион Берлин и Фрайбург не си отбелязаха голове и приключиха при 0:0.

          РБ Лайпциг продължи със силното си представяне и победи с 3:1 Щутгарт в сблъсък от Бундеслигата. “Биковете“ записаха впечатляващ осми успех в последните си 9 срещи. 

          - Реклама -

          РБ Лайпциг се доближи само на 2 точки от лидера Байерн, който играе малко по-късно днес с Байер Леверкузен. Щутгарт пък прекъсна серията си от поредни победи в първенството и засега остава на 4-та позиция.

          Автогол на Джеф Шабо от Щутгарт даде аванс на домакините в края на първото полувреме, а в 59-ата Ян Диоманде преодоля вратаря с удар в долния десен ъгъл и направи 2:0.

          В 65-ата минута гостите върнаха едно попадение чрез Тиаго Томас, който нахлу в наказателното поле и се разписа със страхотен удар сам срещу вратаря.

          В 91-ата минута Ромуло Кардодо оформи крайното 3:1, възползвайки се от грешка на вратаря Александър Нюбел.

          Шестият в класирането Айнтрахт Франкфурт направи 1:1 при гостуването си на Хайденхайм.

          Предпоследният Майнц 05 и Вердер Бремен завършиха 1:1. Силван Видмер даде аванс за домакините в 36-ата минута, а в 86-ата Йенс Стаге изравни с удар в долния десен ъгъл.

          Борусия Мьонхенгладбах разгроми Санкт Паули с 4:0, а Унион Берлин и Фрайбург не си отбелязаха голове и приключиха при 0:0.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Ботев Пловдив: Искаме служебна победа срещу Локомотив

          Николай Минчев -
          От ръководството на Ботев Пловдив излязоха с официална позиция след прекратеното градско дерби с Локомотив. От управата на "канарчетата" настояват БФС да им присъди...
          Футбол

          Христо Крушарски: Илиян Филипов е интригант, Локомотив го отнесе заради симуланта Наумов

          Николай Минчев -
          Собственикът на Локомотив Пловдив - Христо Крушарски, се изказа остро по адрес на благодетеля на Ботев Пловдив Илиян Филипов след прекратено дерби между двата...
          Волейбол

          Симеон Николов и Локомотив Новосибирск с чист успех

          Николай Минчев -
          Симеон Николов и неговият Локомотив (Новосибирск) постигнаха четвърта поредна победа в Суперлигата на Русия. Тимът, воден от Пламен Константинов, срази у дома Газпром-Югра (Сургут)...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions