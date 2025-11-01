Лечева: Съдът окончателно потвърди решенията на БОК

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева коментира решението на Софийския градски съд, с което за трети път се потвърждават решенията на Общото събрание на БОК, проведено през март тази година.
Тя подчерта, че съдът е отхвърлил всички искове на жалбоподателите, включително твърденията за невалидни пълномощни и нарушения при свикването на събранието.
Председателят на БОК определи продължаващия седем месеца спор като „срамна сага, в която незаслужено е въвлечен българският спорт“. Тя припомни, че МОК вече е признал новото ръководство на БОК и е вписал неговите членове в международните документи.
Лечева предупреди, че финансирането на БОК от МОК остава спряно, а олимпийските стипендии ще се превеждат директно по личните сметки на спортистите.
С право на обжалване!