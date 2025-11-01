Лечева: Съдът окончателно потвърди решенията на БОК

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева коментира решението на Софийския градски съд, с което за трети път се потвърждават решенията на Общото събрание на БОК, проведено през март тази година.

„Това е трета инстанция, която потвърждава решенията на Общото събрание. Заседанието се проведе напълно открито, пред медиите, с участието на 83 от общо 86 членове. Никой не оспори легитимността му," заяви Лечева.

Тя подчерта, че съдът е отхвърлил всички искове на жалбоподателите, включително твърденията за невалидни пълномощни и нарушения при свикването на събранието.

„Решението на СГС категорично потвърждава, че срокът за подаване на моята кандидатура е спазен, а Общото събрание е било проведено законосъобразно,“ допълни Лечева.

Председателят на БОК определи продължаващия седем месеца спор като „срамна сага, в която незаслужено е въвлечен българският спорт“. Тя припомни, че МОК вече е признал новото ръководство на БОК и е вписал неговите членове в международните документи.

„Оттук нататък зависи от моите колеги дали ще продължат да поставят на изпитание Българския олимпийски комитет и олимпийското движение,“ коментира тя.

Лечева предупреди, че финансирането на БОК от МОК остава спряно, а олимпийските стипендии ще се превеждат директно по личните сметки на спортистите.