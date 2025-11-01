Лука Дончич с невероятен рекорд за ЛА Лейкърс

Лука Дончич се завърна в игра за Eл Ей Лейкърс след контузия и изравни постижение на легендата с Уилт Чембърлейн от 40+ точки в първите си три мача от сезона. Слевенецът наниза 44 пункта за успеха на Лейкърс над Мемфис Гризлис със 117:112. Мачът бе и първи от груповата фаза на турнира за NBA Cup.

Дончич вкара 14 от 27 опита две точки и 6 от 15 за три точки в мача. Преди травмата си той наниза 43 срещу Голдън Стейт и 49 – срещу Минесота.

Остин Рийвс добави 21 точки за успеха, а Джейк ЛаРавиа – 13.

За Мемфис Джок Ландейл и Джейлън Уелс завършиха с по 16 точки, а Джарен Джексън вкара 15. Джа Морант разочарова с едва 8 точки.

Джош Гиди остана на крачка от трипъл дабъл и изведе Чикаго до пети пореден успех. Булс надвиха Ню Йорк Никс със 135:125. Гиди наниза 32 точки, като добави 10 борби и 9 асистенции. Никола Вучевич добави 26 точки.

Четирима играчи доминираха за Никс в нападение – Джейлън Брънсън вкара 29, О Джи Ануноби добави 26, с 23 се включи Майкал Бриджес, а 22 – Карл Антъни Тауърс.

Останалите резултати от изминалата нощ:

Индиана – Атланта – 108:128

Филаделфия – Бостън – 108:109

Кливланд – Торонто – 101:112

Финикс – Юта – 118:96

Портланд – Денвър – 109:107

Ел Ей Клипърс – Ню Орлиънс – 126:124.