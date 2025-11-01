НА ЖИВО
          Баскетбол

          Лука Дончич с невероятен рекорд за ЛА Лейкърс

          Победи постигнаха още Атланта, Бостън, Торонто, Финикс, Портланд и ЛА Клипърс

          0
          5
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Лука Дончич се завърна в игра за Eл Ей Лейкърс след контузия и изравни постижение на легендата с Уилт Чембърлейн от 40+ точки в първите си три мача от сезона. Слевенецът наниза 44 пункта за успеха на Лейкърс над Мемфис Гризлис със 117:112. Мачът бе и първи от груповата фаза на турнира за NBA Cup.

          Дончич вкара 14 от 27 опита  две точки и 6 от 15 за три точки в мача. Преди травмата си той наниза 43 срещу Голдън Стейт и 49 – срещу Минесота.

          Остин Рийвс добави 21 точки за успеха, а Джейк ЛаРавиа – 13. 

          За Мемфис Джок Ландейл и Джейлън Уелс завършиха с по 16 точки, а Джарен Джексън вкара 15. Джа Морант разочарова с едва 8 точки.

          Джош Гиди остана на крачка от трипъл дабъл и изведе Чикаго до пети пореден успех. Булс надвиха Ню Йорк Никс със 135:125. Гиди наниза 32 точки, като добави 10 борби и 9 асистенции. Никола Вучевич добави 26 точки.

          Четирима играчи доминираха за Никс в нападение – Джейлън Брънсън вкара 29, О Джи Ануноби добави 26, с 23 се включи Майкал Бриджес, а 22 – Карл Антъни Тауърс.

          Останалите резултати от изминалата нощ:

          Индиана – Атланта – 108:128
          Филаделфия – Бостън – 108:109
          Кливланд – Торонто – 101:112
          Финикс – Юта – 118:96
          Портланд – Денвър – 109:107
          Ел Ей Клипърс – Ню Орлиънс – 126:124.

