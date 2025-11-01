НА ЖИВО
          Многохилядни колони от хора се стичат към Нови Сад преди годишнината от трагедията на жп гарата, разтърсила Сърбия

          Снимка: БГ НЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Хиляди хора от цяла Сърбия се отправиха в петък към град Нови Сад в навечерието на първата годишнина от срутването на козираката на железопътната гара, при което загинаха 16 души и избухнаха масови протести срещу режима на Александър Вучич.

          На 1 ноември 2024 г. втората по големина сръбска гара се превърна в символ на дълбоко вкоренената, системна корупция, разтърсваща страната. Оттогава протестите редовно събират хиляди демонстранти, чиито първоначални искания за прозрачност в разследването прераснаха в призиви за предсрочни избори.

          Вълната на недоволство доведе до оставка на премиера, разпадане на правителството и формиране на нов кабинет, но президентът Александър Вучич остана твърдо на поста си.

          Студентите призоваха за масово събиране в събота в Нови Сад, за да почетат паметта на жертвите. Хиляди се отправиха пеша от Белград — поход от около 100 километра, а някои дори от Нови Пазар, на над 340 километра южно от столицата.

          Държавната железопътна компания обяви временно спиране на всички влакови услуги в страната заради анонимно обаждане с предупреждение за поставени експлозиви по влаковете и линиите — решение, което допълнително затрудни достъпа до града.

          Вечерта хиляди жители на Нови Сад излязоха по улиците, за да посрещнат първите участници в похода, развявайки знамена.

          Мнозина бяха силно развълнувани. Сред тях бе 72-годишната Драгица Радич, която дойде с дъщеря си и внуците си:

          „Трудно ми е да опиша как се чувствам“, каза тя със сълзи в очите. „Чакахме този момент много дълго и вярвам, че това, което всички очакваме, ще се случи. Не днес, не утре, но с постоянство и единство… Вярвам в младите.“

          Друг участник, 47-годишният Ратко Попович от района на Нови Сад, сподели, че се чувства „непобедим“.

          „Това е единството на всички хора в Сърбия — срещу корупцията, срещу престъпността, срещу управляващата партия“, каза той.

          Правителството обяви 1 ноември за ден на национален траур.

