МОК отказа акредитация на Стефка Костадинова за Олимпиадата в Кортина

Стефка Костадинова е била извадена от списъка с акредитации на Международния олимпийски комитет (МОК) за Зимните олимпийски игри 2026 г. в Милано и Кортина д’Ампецо, съобщи БГНЕС, позовавайки се на свои източници.

- Реклама -

Решението идва след като МОК официално призна избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет (БОК). Така Костадинова, която загуби изборите през март с 33 на 48 гласа, няма да може да участва като длъжностно лице на игрите.

Според информацията, Костадинова е опитала да получи пропуск заедно с бившия генерален секретар Белчо Горанов, но и на двамата е било отказано.



След изборите за председател на БОК последваха жалби и съдебни спорове, които все още не са приключили окончателно. Въпреки това, Софийският градски съд вчера потвърди избора на Лечева като законен – решение на първа инстанция.

Продължаващите вътрешни конфликти в Българския олимпийски комитет може да доведат до санкции от МОК, включително риск българските спортисти да участват под неутрален флаг на игрите.