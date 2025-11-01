МОК отказа акредитация на Стефка Костадинова за Олимпиадата в Кортина

Стефка Костадинова е била извадена от списъка с акредитации на Международния олимпийски комитет (МОК) за Зимните олимпийски игри 2026 г. в Милано и Кортина д’Ампецо, съобщи БГНЕС, позовавайки се на свои източници.
- Реклама -
Решението идва след като МОК официално призна избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет (БОК). Така Костадинова, която загуби изборите през март с 33 на 48 гласа, няма да може да участва като длъжностно лице на игрите.
След изборите за председател на БОК последваха жалби и съдебни спорове, които все още не са приключили окончателно. Въпреки това, Софийският градски съд вчера потвърди избора на Лечева като законен – решение на първа инстанция.
Продължаващите вътрешни конфликти в Българския олимпийски комитет може да доведат до санкции от МОК, включително риск българските спортисти да участват под неутрален флаг на игрите.
Стефка Костадинова е била извадена от списъка с акредитации на Международния олимпийски комитет (МОК) за Зимните олимпийски игри 2026 г. в Милано и Кортина д’Ампецо, съобщи БГНЕС, позовавайки се на свои източници.
- Реклама -
Решението идва след като МОК официално призна избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет (БОК). Така Костадинова, която загуби изборите през март с 33 на 48 гласа, няма да може да участва като длъжностно лице на игрите.
След изборите за председател на БОК последваха жалби и съдебни спорове, които все още не са приключили окончателно. Въпреки това, Софийският градски съд вчера потвърди избора на Лечева като законен – решение на първа инстанция.
Продължаващите вътрешни конфликти в Българския олимпийски комитет може да доведат до санкции от МОК, включително риск българските спортисти да участват под неутрален флаг на игрите.
Няма какво да прави Стефка вече и няма от къде да краде. Мързи ги да правят школи и да обучават бъдещите спортисти искат само кинти подарък. Тя и Боби Михайлов трябваше да знаят, че председателско място на изборна длъжност не е пожизнено
Отново дадоха възможност да покажем как умеем да плюем , да даваме съвети и да се правим на големи експерти. Срам за българският спортист. Що за държава сме.
Когато нямаш достойнство….
Тая е толкова нахална че немам думи като си загубила махни се и точка ..
Тая грозотия на какво се надява ? И каква е истината за нейния инат? И ако конфликта е в съда – тоя съд какво се мотае? Пари ли хвърля някой някъде?
Защо трябваше да пада толкова ниско!? От високо най- болезнено се пада.
браво на МОК , грозна пловдивска пача още не пуска кокала … няма ли кой да я набута в затвора вече ?
Браво
Падение от 2м и нещо на твърдата замяна. Дано се осъзнае.
Антон Иванов Пълна алкохоличка!
Мумията не успя да се завърне
МОК не признава политическия натиск у нас…
Никой не може да спре някого да стане за резил, но и никой няма право да унижава така страната си заради лични интереси.
До кога няма да отстъпва.
От тези лицеви операции преличат на чуми
Леле Стефке на какво са те направили,урундел,спрете се вече жени на тая възраст,каквото и да правите кожата старее и изглеждате много грозно.
Антон Иванов
Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
Dr eguavon spell home
Стефке дуушко, няма Кортина, откажи се 😁😁😁
Veska Vasileva
Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
Dr eguavon spell home
И двете един дол дренки !
Венета Н. Василиева
Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
Dr eguavon spell home
Що за наглост?
Маринка Илиева
Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
Dr eguavon spell home
Иска още и още да суче
Krasi Ivanov
Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
Dr eguavon spell home
ЧОВЕК КОЙТО СКАЧА МНОГО НА ВИСОКО НЕ ТРЯБВА ДА ПАДА ТОЛКОВА НИСКО
Jeko Stoyanov
Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
Dr eguavon spell home
С тези евтини , грозни номера само си навреди на постижението в спорта. Уважението и друго към личността е относително добро , различно, даже след случая с изборите в БОК – лошо.
Violetka Doichinova Minkova
Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
Dr eguavon spell home
Нагледен пример за ВЕЛИЧИЕ И ПАДЕНИЕ !!!🥲
Pepa Holzmeier
Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
Dr eguavon spell home
Всичко в България е двойно. И излагациите също. Опетниха се и двете. Никога не е късно да се изложи човек! Сега ще ги запомним с това, а не със спортните им постижения, за съжаление!
Мелахия Златанова Милканова
Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
Dr eguavon spell home
Какво унижение!
Велика спортистка, а човек с манталитет на махленка от пейката пред блока. Язък, как пък не се намери някой с клАса, който да й е приятел, да я спре да не копае дъното!
Анна Дякова Тъпо, по- тъпо, най- тъпо… Стефка Костадинова!!! Рекордът и няма връзка с интелекта!
Анна Дякова
Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
Dr eguavon spell home
Изгуби рекорда, изгуби и човечното си сърце! Скърбим за предишната Стефка…
Mari Ko-San Yana
Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
Dr eguavon spell home
Много се изложи Стефка!
Станчо Германов
Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
Dr eguavon spell home
Станахте за смях на целия свят
Shumarov Petur
Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
Dr eguavon spell home
„Sic transit gloria mundi“
Стоян Николов
Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
Dr eguavon spell home
Grozna gnusotiq i maskara!!!!!
Kiril Nazarov
Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
Dr eguavon spell home
Еее хубаво ,разбрахме! Стефка е най гадната лошата и всичко лошо което съществува е за нея. Ами сигурно е вярно. Но нима другата в цветенце за мирисане? Айде холан и тя е същата маймуна, но излезе по хитра.Възползва се от ситуацията и успя
Но ми е странно,че никой не се опита да защити Стефка. Обица на ухото за всеки,?
Как да защитиш някой който е от години постоянно пиян и е заприличал на маймуна от алкохола
Евгени Генчев Ами това не го зная не е моя работа да коментирам, но ми беше тъжно за нея
И аз съм една, винаги на страната на губещите
Катя Георгиева тъжно е че от такъв голям спортист се превърта във развалина
Катя Георгиева, не сте права! Имаше избор и тя призна резултата, но после нещо се случи и се изложи! Тя е велика спортистка, трябва да ги знае нещата, не е някой попикан политик!
Станчо Германов Ами просто нещата се объркаха и тя реши да прояви имат което беше голяма грешка
О как пък никой не я посъветва да не прави това? О започнаха едно обиди от всички…Но ми е чудно ,че никой, никой не я защити. Нямаше ли приятели?;Или всички са от ден до пладне?
Катя Георгиева, ами, ако тя не инат е проявила, а безхарактерност и се е поддала на натиска на задкулисни игрички и е играла под чужда свирка, а освен това и недалновидност, за да предвиди тежките последствия за подлата си постъпка?Ако е така, то тя си е заслужила пренебрежението на българите, а и на МОК, който с право и реже квитанциите.
Тя няма достойнството да признае загубата стана за смях
Толкова възхищение и обич имаше от всички нас и накрая само негативи.Жалко!
Ми то и аз не съм поканен ама нищо не пишат за мене 😆😆😆😆
Весела Лечева купи изборите за председател на БОКО, ПАРИТЕ НА МЪЖА СИ ОЛИГАРХ И МАФИОТ КЮЛЕВ! С открадналите пари тая изкупи и застрои маса имоти в София
Васко, нещо си се объркал. Кюлев не е мажът на Лечева.
Всички избори у нас са купени, ама ги зачитат.
Vasko Salchev Васко! По тъпотия успя да надминеш Стефка! Кадърен си!…
Резил,Резил за Стефка!!!!!!!
Ма защоо?Как ще си плати маската за вчерашния празник??
Стефка си мислеше че силните са зад нея. Но МОК е прекалено силна институция. Скоро ще си тръгне Станка Златева.
Paskal Pchelin Е,не!!Стига танкове,толупи,тикви,тъпанари…,не остана истински ,освен новото розово за „хората „грухтящо?!!
Иван Илиев когато Стефка Костадинова загуби, трябваше дасе оттегли с достойнство. Защо трябваше да кара Станка Златева да подаде жалба. На какво основание.
Paskal Pchelin Не знам!Но много сложно е да се формира,отглежда подкрепя ,утвърждава до победа простотията .Много е трудно .Много струва и трябва да има възвръщаемост.Има етапи и е трудно да се следват.Но,пък какви таланти,гении си имаме…!!!Те имат разбира се и примери и последователи между тези,които ги възнаграждават и… същите ги „избират“!!!!
Не само стана за резил а стана за смях!
Никога не е късно да станеш за резил.😥😥😥
Стефка Костадинова, опетни завинаги името си. Завинаги.
Жалко! Гордеехме се с постижението и в спорта, а тя се оказа проста Кенефка, като повечето бълхарки!