НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 01.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          МОК отказа акредитация на Стефка Костадинова за Олимпиадата в Кортина

          70
          922
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Стефка Костадинова е била извадена от списъка с акредитации на Международния олимпийски комитет (МОК) за Зимните олимпийски игри 2026 г. в Милано и Кортина д’Ампецо, съобщи БГНЕС, позовавайки се на свои източници.

          - Реклама -

          Решението идва след като МОК официално призна избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет (БОК). Така Костадинова, която загуби изборите през март с 33 на 48 гласа, няма да може да участва като длъжностно лице на игрите.

          Според информацията, Костадинова е опитала да получи пропуск заедно с бившия генерален секретар Белчо Горанов, но и на двамата е било отказано.

          След изборите за председател на БОК последваха жалби и съдебни спорове, които все още не са приключили окончателно. Въпреки това, Софийският градски съд вчера потвърди избора на Лечева като законен – решение на първа инстанция.

          Продължаващите вътрешни конфликти в Българския олимпийски комитет може да доведат до санкции от МОК, включително риск българските спортисти да участват под неутрален флаг на игрите.

          Финансовите преводи към сметките на БОК вече са временно спрени, докато се изясни правният статут на ръководството.

          Стефка Костадинова е била извадена от списъка с акредитации на Международния олимпийски комитет (МОК) за Зимните олимпийски игри 2026 г. в Милано и Кортина д’Ампецо, съобщи БГНЕС, позовавайки се на свои източници.

          - Реклама -

          Решението идва след като МОК официално призна избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет (БОК). Така Костадинова, която загуби изборите през март с 33 на 48 гласа, няма да може да участва като длъжностно лице на игрите.

          Според информацията, Костадинова е опитала да получи пропуск заедно с бившия генерален секретар Белчо Горанов, но и на двамата е било отказано.

          След изборите за председател на БОК последваха жалби и съдебни спорове, които все още не са приключили окончателно. Въпреки това, Софийският градски съд вчера потвърди избора на Лечева като законен – решение на първа инстанция.

          Продължаващите вътрешни конфликти в Българския олимпийски комитет може да доведат до санкции от МОК, включително риск българските спортисти да участват под неутрален флаг на игрите.

          Финансовите преводи към сметките на БОК вече са временно спрени, докато се изясни правният статут на ръководството.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Христо Крушарски: Илиян Филипов е интригант, Локомотив го отнесе заради симуланта Наумов

          Николай Минчев -
          Собственикът на Локомотив Пловдив - Христо Крушарски, се изказа остро по адрес на благодетеля на Ботев Пловдив Илиян Филипов след прекратено дерби между двата...
          Волейбол

          Симеон Николов и Локомотив Новосибирск с чист успех

          Николай Минчев -
          Симеон Николов и неговият Локомотив (Новосибирск) постигнаха четвърта поредна победа в Суперлигата на Русия. Тимът, воден от Пламен Константинов, срази у дома Газпром-Югра (Сургут)...
          Футбол

          Илиян Филипов: Празникът на Пловдив се развали – Дани Наумов е бил определено време в комоцио

          Николай Минчев -
          „Господин Крушарски ни каза, че щял да направи така, че Ботев да е в Б група. Явно той командва футбола в България. Искахме да...

          70 КОМЕНТАРА

          1. Няма какво да прави Стефка вече и няма от къде да краде. Мързи ги да правят школи и да обучават бъдещите спортисти искат само кинти подарък. Тя и Боби Михайлов трябваше да знаят, че председателско място на изборна длъжност не е пожизнено

          2. Отново дадоха възможност да покажем как умеем да плюем , да даваме съвети и да се правим на големи експерти. Срам за българският спортист. Що за държава сме.

          5. Тая грозотия на какво се надява ? И каква е истината за нейния инат? И ако конфликта е в съда – тоя съд какво се мотае? Пари ли хвърля някой някъде?

          7. браво на МОК , грозна пловдивска пача още не пуска кокала … няма ли кой да я набута в затвора вече ?

          13. Никой не може да спре някого да стане за резил, но и никой няма право да унижава така страната си заради лични интереси.

          16. Леле Стефке на какво са те направили,урундел,спрете се вече жени на тая възраст,каквото и да правите кожата старее и изглеждате много грозно.

          17. Антон Иванов
            Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
            Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
            Dr eguavon spell home

          19. Veska Vasileva
            Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
            Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
            Dr eguavon spell home

            • Венета Н. Василиева
              Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
              Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
              Dr eguavon spell home

            • Маринка Илиева
              Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
              Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
              Dr eguavon spell home

            • Krasi Ivanov
              Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
              Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
              Dr eguavon spell home

            • Jeko Stoyanov
              Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
              Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
              Dr eguavon spell home

          24. С тези евтини , грозни номера само си навреди на постижението в спорта. Уважението и друго към личността е относително добро , различно, даже след случая с изборите в БОК – лошо.

            • Violetka Doichinova Minkova
              Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
              Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
              Dr eguavon spell home

            • Pepa Holzmeier
              Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
              Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
              Dr eguavon spell home

          26. Всичко в България е двойно. И излагациите също. Опетниха се и двете. Никога не е късно да се изложи човек! Сега ще ги запомним с това, а не със спортните им постижения, за съжаление!

            • Мелахия Златанова Милканова
              Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
              Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
              Dr eguavon spell home

          27. Какво унижение!
            Велика спортистка, а човек с манталитет на махленка от пейката пред блока. Язък, как пък не се намери някой с клАса, който да й е приятел, да я спре да не копае дъното!

            • Анна Дякова Тъпо, по- тъпо, най- тъпо… Стефка Костадинова!!! Рекордът и няма връзка с интелекта!

            • Анна Дякова
              Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
              Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
              Dr eguavon spell home

            • Mari Ko-San Yana
              Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
              Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
              Dr eguavon spell home

            • Станчо Германов
              Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
              Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
              Dr eguavon spell home

            • Shumarov Petur
              Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
              Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
              Dr eguavon spell home

            • Стоян Николов
              Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
              Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
              Dr eguavon spell home

            • Kiril Nazarov
              Искам да използвам това време, за да изкажа огромна благодарност на този невероятен магьосник, д-р Егуавон. Вашата любовна магия е толкова ефективна и бърза. Просто ми се иска всеки, който е с разбито сърце или има брачни проблеми, да ви намери. В началото не вярвах в магии и заклинания, но вие ме впечатлихте и любимият ми се върна при мен и ме обича безусловно.
              Ако можете да видите това ревю и искате истинска любовна магия или какъвто и да е вид магии, кликнете върху връзката, за да видите неговата страница във Facebook. 👇👇
              Dr eguavon spell home

          33. Еее хубаво ,разбрахме! Стефка е най гадната лошата и всичко лошо което съществува е за нея. Ами сигурно е вярно. Но нима другата в цветенце за мирисане? Айде холан и тя е същата маймуна, но излезе по хитра.Възползва се от ситуацията и успя
            Но ми е странно,че никой не се опита да защити Стефка. Обица на ухото за всеки,?

            • Как да защитиш някой който е от години постоянно пиян и е заприличал на маймуна от алкохола

              • Евгени Генчев Ами това не го зная не е моя работа да коментирам, но ми беше тъжно за нея
                И аз съм една, винаги на страната на губещите

            • Катя Георгиева, не сте права! Имаше избор и тя призна резултата, но после нещо се случи и се изложи! Тя е велика спортистка, трябва да ги знае нещата, не е някой попикан политик!

              • Станчо Германов Ами просто нещата се объркаха и тя реши да прояви имат което беше голяма грешка
                О как пък никой не я посъветва да не прави това? О започнаха едно обиди от всички…Но ми е чудно ,че никой, никой не я защити. Нямаше ли приятели?;Или всички са от ден до пладне?

                • Катя Георгиева, ами, ако тя не инат е проявила, а безхарактерност и се е поддала на натиска на задкулисни игрички и е играла под чужда свирка, а освен това и недалновидност, за да предвиди тежките последствия за подлата си постъпка?Ако е така, то тя си е заслужила пренебрежението на българите, а и на МОК, който с право и реже квитанциите.

          37. Весела Лечева купи изборите за председател на БОКО, ПАРИТЕ НА МЪЖА СИ ОЛИГАРХ И МАФИОТ КЮЛЕВ! С открадналите пари тая изкупи и застрои маса имоти в София

          40. Стефка си мислеше че силните са зад нея. Но МОК е прекалено силна институция. Скоро ще си тръгне Станка Златева.

            • Paskal Pchelin Е,не!!Стига танкове,толупи,тикви,тъпанари…,не остана истински ,освен новото розово за „хората „грухтящо?!!

            • Иван Илиев когато Стефка Костадинова загуби, трябваше дасе оттегли с достойнство. Защо трябваше да кара Станка Златева да подаде жалба. На какво основание.

              • Paskal Pchelin Не знам!Но много сложно е да се формира,отглежда подкрепя ,утвърждава до победа простотията .Много е трудно .Много струва и трябва да има възвръщаемост.Има етапи и е трудно да се следват.Но,пък какви таланти,гении си имаме…!!!Те имат разбира се и примери и последователи между тези,които ги възнаграждават и… същите ги „избират“!!!!

          44. Жалко! Гордеехме се с постижението и в спорта, а тя се оказа проста Кенефка, като повечето бълхарки!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg