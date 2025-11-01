Молдова има нов премиер: „проевропейският“ Александру Мунтяну

Парламентът на Молдова одобри състава на новото правителство, оглавено от премиера Александру Мунтяну. Церемонията по полагането на клетва е насрочена за 1 ноември в президентската администрация в Кишинев.

Официалното събитие ще се състои в 10:00 часа, като в него ще участват президентът на страната Мая Санду и председателят на парламента Игор Гросу. Новият кабинет има подкрепата на 55 депутати.

Александру Мунтяну е известен като проевропейски икономист, който досега не е заемал държавни постове. Кариерата му във финансовия сектор обхваща повече от две десетилетия в чужбина, а той е и основател на собствена инвестиционна компания.

Анализаторите очакват новият премиер да продължи курса на предишното правителство към засилване на връзките с Европейския съюз и да проведе икономически реформи. Сред основните приоритети са стабилността, борбата с корупцията и подобряването на инвестиционния климат.

Назначението идва след оставка на предишното правителство, подадена на фона на вътрешнополитически спорове. Формирането на новия кабинет се разглежда като стъпка към укрепване на доверието в проевропейската политика на страната преди предстоящите преговори с ЕС.

61-годишният Александру Мунтяну има опит в Световната банка. Съосновател е на Американската търговска камара в Молдова и вече над 30 години оглавява „Алианс Франсез“ в Кишинев. По образование е физик — преподавал е в Техническия университет на Молдова и е работил в Института по приложна физика към Академията на науките.

В автобиографията си от 2018 г., подадена до Американската търговска камара в Киев, той се описва като американец от молдовски произход, живял в Украйна повече от 20 години. От 2007 г. е ръководил Инвестиционния отдел на Dragon Capital, а от 2016 г. управлява собствената си компания 4i Capital Partners, действаща в Източна Европа.

Останалата част от кариерата му в затворения свят на финансите бе разкрита от „RISE Moldova“ на 15 октомври. Разследващият сайт е базиран на разкритията на „Досиетата Пандора“ – гигантско изтичане на поверителни документи за схеми за укриване на данъци, публикувани онлайн от Международния консорциум на разследващите журналисти през 2021 г. и включващи хиляди личности. Включително Александру Мунтяну, собственик на пет компании, регистрирани на Британските Вирджински острови, архипелаг в Антилите, известен като едно от основните данъчни убежища в света.

След като напуска WNISEF през 2007 г., молдовско-американският банкер основава Dragon Global Advisors с чешкия си партньор Камил Гоца. „RISE Moldova“ посочва, че този инвестиционен фонд, който участва в различни бизнеси в Украйна, Молдова и Беларус, е регистриран на Британските Вирджински острови, както ще бъдат и три от другите му компании: Belconen Enterprises Limited, Brighton Corporate Limited и Reyfield Finance Limited.

През 2016 г. Александру Мунтяну и Камил Гока отново обединяват сили, за да основат 4i Capital Partners, също базирана в Карибите. За да я управляват, двамата мъже използват услугите на кипърския адвокат Христодулос Василиядес, който има офиси в почти всеки данъчен рай на планетата, както и в Русия, където един от клиентите му е Алишер Усманов, олигарх, близък до президента Владимир Путин.

Дискредитиран още преди официалното си полагане на клетва, Александру Мунтяну се почувства длъжен да реагира във „Фейсбук“, за да разсее противоречията. Макар че не отрича съществуването на петте компании, срещу които е извършено нападение, той все пак уверява, че те са били ликвидирани „около 2019 г.“. „Самото присъствие на компания в „Досиетата Пандора“ – означава само, че тя е била регистрирана в юрисдикция със специален данъчен режим, правна практика, редовно използвана в международните инвестиции.

Кандидатутата на Мунтяну за премиер беше издигната от президент Мая Санду след победата на нейната партия на парламентарните избори. На 6 октомври, след като резултатите бяха потвърдени от Конституционния съд, Санду се свърза с Мунтяну и му предложи да оглави правителството.

Резултатите от парламентарните избори през 2025 г. показаха победа на проевропейската партия „Действие и солидарност“ с 50,20% от гласовете. На второ място се класира опозиционният Патриотичен изборен блок с 24,17%, следвани от блока на проевропейските партии „Алтернатива“ – 7,96%, „Нашата партия“ на Ренато Усатий – 6,20%, и партията „Демокрация у дома“ – 5,62%.

На 13 октомври стана известно, че Дорин Речан е отказал предложението отново да оглави правителството и възнамерява да се откаже от депутатския си мандат.