На над 100 000 сърби почетоха в Нови Сад паметта на 16-те жертви от инцидента на гарата

Между 140 000 и 160 000 души са участвали в днешния възпоменателен митинг по повод годишнината от срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад, съобщиха полицейски източници, цитирани от телевизия N1.

- Реклама -

В същото време, въпреки тези данни, МВР на страната излезе със съобщение, че по времена на 16-минутното мълчание между 11:52 и 12:08, което бе кулминацията на проявата в Нови Сад, е имало 39 000 граждани, пристигнали от цяла Сърбия.

Днес Сърбия отбелязва ден на траур за 16-те души, загинали при срутването на навеса на жп гара втория по големина сръбски град Нови Сад точно преди година. Националните знамена са спуснати наполовина, телевизионните и радиостанциите са променили своите програми, а културните институции са адаптирали програмите си съм възпоменателния ден.

Трагедията преди една година предизвика небивала вълна от гняв и протести срещу режима на президента Александър Вучич с искания за оставката му и за предсрочни избори, предаде БГНЕС.

Световни медии като френския в. „Льо Монд“ и испанския „Ел Паис“ писаха за днешното възпоменателно събиране в Нови Сад. „Льо Монд“ припомня, че срутването на козирката даде началото на едно от най-масовите движения на недоволство в страната, чието ръководство скоро беше поето от студенти. За противниците на „десния националистически президент Александър Вучич тази авария се превърна в символ на корупцията, която разяжда огромни инфраструктурни проекти в цяла Сърбия“. През последните месеци, отбелязва Le Monde, студентите са възприели формата на дълги шествия, надявайки се да посетят колкото се може повече градове и села, за да обяснят исканията си и да противодействат на образа, създаден за тях от проправителствените медии, които редовно ги представят като „терористи“, платени от чуждестранни сили.

Испанският „Ел Паис“ пише, че хиляди студенти от цяла Сърбия са пристигнали в Нови Сад снощи, след като са прекосили половината страна пеша през предходните дни, за да присъстват на траурната годишнината. Междувременно, съобщава тази медия, държавните предприятия и служби са се опитали да ограничат пристигането на демонстранти в Нови Сад, като вчера обявиха спирането на обществения транспорт поради предполагаеми бомбени заплахи.

Въпреки това хиляди хора изминаха стотици километри – от Белград и дори от Нови Пазар, който се намира около 340 километра южно от столицата. Маршът им продължи 16 дни. Те се придвижваха с коли, велосипеди и дори пеша. Жителите на Нови Сад излязоха по улиците, за да ги поздравят и да се влеят в колоните. Те свиреха и развяваха знамена, много от тях видимо развълнувани.

Кадри по телевизиите и социалните мрежи показва море от хора на площада пред гарата и около него. Възпоменателните шествия и събирания се провеждат в спокойна атмосфера, гражданите спазват закона и реда, няма причина за каквато и да е намеса, а опитите на отделни лица да провокират напрежение не се посрещат с обществено одобрение. Това заяви сръбският министър по правата на човека Демо Бериша.

„На тази тъжна годишнина призоваваме всички да действат сдържано, да деескалират напрежението и да избягват насилие“, се казва в изявление на делегацията на Европейския съюз в Сърбия.

Актьорът Бранислав Трифунович казва в интервю за телевизия N1, че макар в Нови Сад да няма вода, река от хора е заляла града и никой от представителите на правителството „не е достатъчно силен, за да атакува хората“, които протестират. За него жп гарата в Нови Сад е символ на „трагедия и смърт“. „Железопътната гара символизира несправедливост, смърт… Има много емоции около тази сграда и не знам как ще се справят хората от Нови Сад, които трябва да я гледат всеки ден… Най-значимото нещо е, че толкова много хора са се събрали. Макар да няма вода, реки от хора идват в Нови Сад. Трябва да се държим заедно, защото това е голяма колективна трагедия за тази страна“, каза интервюираният в N1. От телевизионните кадри се вижда, че площадът и около него е пълно с хора. Актьорът казва, че студентите са събудили човечността у хората и се надява днес да няма насилие, провокирано от властите. „Студентите успяха да събудят човечността в нас, която сме забравили. Бих искал да се върнем към човечността и емпатията…“

На възпоменателния митинг пред железопътната гара в Нови Сад говори студентката Надя от Философския факултет. Тя заяви, че една година по-късно „има 16 жертви, нито един отговорен и същото послание – ръцете им са окървавени“. „В 11:52 им бе отнето първото и най-основно човешко право – правото на живот. Някои майки в онзи ден не успяха да се свържат с децата си по телефона и никога повече няма да могат. Защо? Защото за някого беше по-важно да открадне милиони, отколкото да спази закона. Защото нямаше да я има тази кръв, ако всичко беше по закон. Защото 16 живота бяха отнети, а 17-ата жертва все още се възстановява“, каза тя, цитиран от в. „Данас“.

Студентката добави, че на мястото на загиналите е можел да бъде всеки. „Нови Сад е потънал в траур. Тук пролетта никога вече няма да дойде“, каза Надя. Тя подчерта, че рухването на козирката „не е трагедия, не е случайност, нито безобидна грешка“. „Не е виновна гравитацията – това е престъпление, това е убийство. Семействата на жертвите заслужават да знаят кой е убил техните близки. И тези, които са го сторили, трябва да отговарят за това. Затова сме заедно на улиците вече една година“, завърши тя.

Множеството се събра на площада пред гарата малко преди обед, движейки се в колони по улиците на града с венци и цветя начело, както и с черен банер с изображение на сенника и числото 16. Колоните се водеха от трактори и се охраняваха от пътната полиция.

Хората поставиха цветя и свещи покрай временната ограда, близо до повредения вход на гарата. „Чувствам… голяма болка и тъга“, каза Светлана, 45-годишна жена, пред АФП, обобщавайки чувствата на опечалените, които стояха мълчаливо.

„Дойдох да се поклоня пред най-силната сила в света в момента – нашите студенти, нашата младеж“, каза Ратко Попович от региона на Нови Сад. 47-годишният мъж, който пристигна със семейството си, похвали „единството на всички хора в Сърбия, които са срещу корупцията, срещу престъпността, срещу управляващата партия“.

„Нашата съвест е това, което ни води. Тя ни кара да действаме по този начин, за да донесем най-накрая справедливост и по-добро утре за тази страна“, каза Лука Ковачевич, студент по медицина от Нови Сад.

Главата на Сръбската православна църква, патриарх Порфирий, отслужи панихида за една година от гибелта на жертвите.

Висшият съд в Белград отново потвърди обвинителния акт на Специалния отдел за борба с корупцията към Висшата прокуратура (ВДП) в Белград срещу управителя на „Инфраструктурата на Сръбските железници“ и двама членове на Комисията за техническа проверка на жп гарата в Нови Сад.|