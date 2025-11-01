НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 01.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Новак изненада Монако

          Тимът се наложи над Монако с 1:0 при гостуването си в княжеството

          0
          5
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Новакът във френската елитна Лига 1 ФК Париж поднесе една от изненадите в 11-ия кръг. Тимът се наложи над Монако с 1:0 при гостуването си в княжеството.

          - Реклама -

          Преди почивката монегаските бяха по-добрият отбор, но Александър Головин и Крепен Диата пропуснаха да открият резултата от изгодни положения.

          Малко след подновяването на играта през втората част нигериецът Моузес Симон от ФК Париж открадна топката в наказателното поле на Монако и с удар под гредата направи 1:0.

          Скоро след това и шут на френския национал Магнес Аклиуш бе спасен от вратаря на гостите Кевин Трап.

          Така ФК Париж направи услуга на съгражданите си от Пари Сен Жермен, като остави Монако на четири точки зад лидера. Тимът от столицата се изкачи на десета позиция с 14 точки.

          Новакът във френската елитна Лига 1 ФК Париж поднесе една от изненадите в 11-ия кръг. Тимът се наложи над Монако с 1:0 при гостуването си в княжеството.

          - Реклама -

          Преди почивката монегаските бяха по-добрият отбор, но Александър Головин и Крепен Диата пропуснаха да открият резултата от изгодни положения.

          Малко след подновяването на играта през втората част нигериецът Моузес Симон от ФК Париж открадна топката в наказателното поле на Монако и с удар под гредата направи 1:0.

          Скоро след това и шут на френския национал Магнес Аклиуш бе спасен от вратаря на гостите Кевин Трап.

          Така ФК Париж направи услуга на съгражданите си от Пари Сен Жермен, като остави Монако на четири точки зад лидера. Тимът от столицата се изкачи на десета позиция с 14 точки.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Реал Сосиедад победи Атлетик Билбао с 3:2

          Станимир Бакалов -
          Реал Сосиедад победи като домакин Атлетик Билбао с 3:2 в двубой от 11-ия кръг на футболното първенство на Испания В Сан Себастиан Брийс Мендес даде...
          Футбол

          Столичното дерби от втората половина на таблицата е за Славия

          Николай Минчев -
          Славия победи с 1:0 Септември като гост в мач от 14-ия кръг на Първа лига. Срещата беше повторен дебют за треньора на Септември Славко...
          Тенис

          Париж ще има нов господар – Синер надви Зверев

          Николай Минчев -
          Яник Синер записа четвърта а поредна победа в сблъсъците си с Александър Зверев и вече има аванс от 5-4 в преките двубои помежду им....

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions