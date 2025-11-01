Новак изненада Монако

Новакът във френската елитна Лига 1 ФК Париж поднесе една от изненадите в 11-ия кръг. Тимът се наложи над Монако с 1:0 при гостуването си в княжеството.

Преди почивката монегаските бяха по-добрият отбор, но Александър Головин и Крепен Диата пропуснаха да открият резултата от изгодни положения.

Малко след подновяването на играта през втората част нигериецът Моузес Симон от ФК Париж открадна топката в наказателното поле на Монако и с удар под гредата направи 1:0.

Скоро след това и шут на френския национал Магнес Аклиуш бе спасен от вратаря на гостите Кевин Трап.

Така ФК Париж направи услуга на съгражданите си от Пари Сен Жермен, като остави Монако на четири точки зад лидера. Тимът от столицата се изкачи на десета позиция с 14 точки.