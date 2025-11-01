НА ЖИВО
          Официално честване на Деня на народните будители

          0
          12
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          В столицата започнаха официалните чествания на Деня на народните будители с тържествена церемония по издигане на националния флаг и смяна на почетния караул пред сградата на президентството.

          След церемонията президентската институция отвори врати за гражданите, като първите посетители бяха посрещнати лично от президента Румен Радев в неговия кабинет.

          „За мен и вицепрезидента е чест в този ден да бъдем домакини на тази тържествена церемония и заедно с всички вас да отправим посланието, че духовността е в основата на единството, напредъка и самочувствието на българската нация,“ заяви държавният глава.

          По време на празничната програма шестима ученици бяха наградени за изключителни научни постижения.

          Президентството ще бъде отворено за посетители до 16:30 ч., като специално за празника са изложени експонати, свързани с българската история и култура.

          „Радвам се, че днес стотици български граждани ще могат да се докоснат до безценни реликви от хилядолетния път на нашата вяра и език,“ допълни президентът Радев.

