Официално честване на Деня на народните будители

В столицата започнаха официалните чествания на Деня на народните будители с тържествена церемония по издигане на националния флаг и смяна на почетния караул пред сградата на президентството.
След церемонията президентската институция отвори врати за гражданите, като първите посетители бяха посрещнати лично от президента Румен Радев в неговия кабинет.
По време на празничната програма шестима ученици бяха наградени за изключителни научни постижения.
Президентството ще бъде отворено за посетители до 16:30 ч., като специално за празника са изложени експонати, свързани с българската история и култура.
