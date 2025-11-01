Огнище на африканска чума по свинете открито в Гюргево

Случай на африканска чума по свинете (АЧС) е установен в румънския окръг Гюргево, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. По думите му, заразата е открита при домашно прасе в град Бутуругени, разположен на около 70 километра от Русе.
Областният управител поддържа постоянен контакт с институциите от двете страни на границата, за да се следи обстановката.
Според експерти няма непосредствен риск от навлизане на заболяването в България. На ГКПП „Дунав мост“ при Русе – Гюргево продължава дезинфекцията на всички влизащи леки и товарни автомобили, като мярката се прилага постоянно от началото на лятото.
Африканската чума по свинете е силно заразно вирусно заболяване, което засяга домашни и диви свине, но не представлява опасност за хората. Въпреки това огнищата изискват стриктен ветеринарен контрол поради високата смъртност сред животните и сериозните икономически последици за фермерите.
