      събота, 01.11.25
          Огнище на африканска чума по свинете открито в Гюргево

          Снимка: Christopher Simon / AFP / Getty Images
          Георги Петров
          Георги Петров
          Случай на африканска чума по свинете (АЧС) е установен в румънския окръг Гюргево, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. По думите му, заразата е открита при домашно прасе в град Бутуругени, разположен на около 70 километра от Русе.

          „Румънските власти вече са предприели всички необходими мерки за недопускане разпространението на заразата,“ уточни Драганов, позовавайки се на информация от изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.

          Областният управител поддържа постоянен контакт с институциите от двете страни на границата, за да се следи обстановката.

          Според експерти няма непосредствен риск от навлизане на заболяването в България. На ГКПП „Дунав мост“ при Русе – Гюргево продължава дезинфекцията на всички влизащи леки и товарни автомобили, като мярката се прилага постоянно от началото на лятото.

          „На този етап няма нужда от свикване на епизоотична комисия и допълнителни превантивни мерки, тъй като няма риск за територията на страната,“ подчерта областният управител.

          Африканската чума по свинете е силно заразно вирусно заболяване, което засяга домашни и диви свине, но не представлява опасност за хората. Въпреки това огнищата изискват стриктен ветеринарен контрол поради високата смъртност сред животните и сериозните икономически последици за фермерите.

