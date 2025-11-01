Огромен скандал! Прекратиха дербито между Локомотив и Ботев! Фен уцели Даниел Наумов с бутилка!

Битката за Пловдив между Локомотив и Ботев беше прекратена при 1:1. В 41-ата минута вратарят на „жълто черните“ Даниел Наумов беше ударен с бутилка в главата от фенове на съперниковия отбор.
Дълго време лекарите на „жълто-черните“ оказваха помощ на Намов, който категорично отказва да продължи мача.
На терена слезе благодетелят на Ботев Илиян Филипов. Лидерът Локомотив Димитър Илиев правеше всичко възможно да успокои „черно-бялата“ агитка.
В крайна сметка играчите на Ботев отказаха да доиграят двубоя и реферът свири края.
Иначе преди това Тодор Неделев беше открил резултата за „канарчетата“ след точно изпълнена дузпа, а в последствие Хуан Переа изравни резултата за „смърфовете“.
Ето това е мафиотска България, България на анархията, България на беззаконието България на рязслоението между хората, България със западащият футбол и с очакваното фалиране на колониялната държава. Но така е когато не знаем как, кога и къде да протестираме, как, кога, защо и за кого гласуваме и защо пък има и негласуващи и дори и продаващи гласа си.