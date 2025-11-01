НА ЖИВО
      събота, 01.11.25
          Футбол

          Огромен скандал! Прекратиха дербито между Локомотив и Ботев! Фен уцели Даниел Наумов с бутилка!

          Инцидентът се получи в 41-та минута, а до този момент резултатът беше 1:1 след голове на Неделев и Переа

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Битката за Пловдив между Локомотив и Ботев беше прекратена при 1:1. В 41-ата минута вратарят на „жълто черните“ Даниел Наумов беше ударен с бутилка в главата от фенове на съперниковия отбор. 

          Дълго време лекарите на „жълто-черните“ оказваха помощ на Намов, който категорично отказва да продължи мача. 

          На терена слезе благодетелят на Ботев Илиян Филипов. Лидерът Локомотив Димитър Илиев правеше всичко възможно да успокои „черно-бялата“ агитка.

          В крайна сметка играчите на Ботев отказаха да доиграят двубоя и реферът свири края.

          Иначе преди това Тодор Неделев беше открил резултата за „канарчетата“ след точно изпълнена дузпа, а в последствие Хуан Переа изравни резултата за „смърфовете“.

          1 коментар

          1. Ето това е мафиотска България, България на анархията, България на беззаконието България на рязслоението между хората, България със западащият футбол и с очакваното фалиране на колониялната държава. Но така е когато не знаем как, кога и къде да протестираме, как, кога, защо и за кого гласуваме и защо пък има и негласуващи и дори и продаващи гласа си.

