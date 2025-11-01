Пак победа, пак чиста мрежа – Арсенал постигна лесен успех над Бърнли

Арсенал увеличи преднината си на върха на класирането в Англия, докато Манчестър Юнайтед отново се върна към гафовете. „Артилеристите“ записаха рутинен успех над Бърнли с 2:0, докато отборът на Аморим прекъсна серията си от три поредни победи във Висшата лига. Юнайтед завърши наравно 2:2 при визитата си на Нотингам Форест от десетия кръг на шампионата. Така „червените дяволи“ се смъкнаха до 5-а позиция в класирането, но са с равни точки с третия Тотнъм и четвъртия Съндърланд.

Лондончани поведоха още с първия си удар в мача. Той дойде в 14-а минута, когато Виктор Гьокереш прати топката в мрежата, след като Габриел Магаляеш я отклони за него след центриране. Гостите пропуснаха куп възможности да удвоят преднината си, но все пак вкараха втори гол до края на полувремето.

„Артилеристите“ стигнаха до втори гол след успешна контраатака, завършена от Деклан Райс. През второто полувреме гостите намалиха оборотите и не успяха да реализират още едно попадение. Домакините пък все пак успяха да застрашат Давид Рая, но също не намериха целта. В самия край на срещата Маркъс Едуардс нацели гредата от пряк свободен удар. Така срещата приключи с успех за Арсенал.

В друга среща от кръга Нотингам и Манчестър Юнайтед завършиха наравно 2:2. Бразилският халф Каземиро пък даде преднина на отбора на Юнайтед преди почивката, но след нея в разстояние на две минути Марган Гибс-Уайт и Николо Савона направиха пълен обрат за домакините. Амад Диало изравни за „червените дяволи“ десет минути преди края на редовното време. В добавените минути удар на Диало бе избит пред голлинията от защитник на Нотингам.