      събота, 01.11.25
          Париж ще има нов господар – Синер надви Зверев

          Италианецът ще спори за трофея от френската столица с Феликс Оже-Алиасим

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Яник Синер записа четвърта а поредна победа в сблъсъците си с Александър Зверев и вече има аванс от 5-4 в преките двубои помежду им. Действащият шампион нямаше сили след вчерашния трилър с Даниил Медведев и се превърна в лесна плячка за световния №2, който го свали с лекота от трона в Париж – 6:0 6:1 за 62 минути игрово време.

          В първите два гейма германецът спечели само четири разигравания общо. След това оказа по-голяма съпротива на свой сервис, но отново загуби, а след тове записа тъжно 0:6 на старта. Зверев спечели първия гейм на втория сет, но следващите шест отново бяха за италианеца, чието преимущество бе огромно. Той направи общо 6 пробива от 7 възможности.

          Утре вторият поставен ще излезе в сблъсък за трофея с Феликс Оже-Алиасим, като титлата би му донесла завръщане на върха в световната ранглиста.

