Българският патриарх Даниил отслужи заупокойна молитва в памет на загиналите за свободата и единението на българския народ.
По време на службата той подчерта, че българският дух и воинска доблест са пример за поколенията.
С думите си патриарх Даниил призова за памет, благодарност и духовно единение в почит към всички, които са дали живота си за България.
Патриарх Даниил: Да се гордеем с българската войнска чест!!!
Патриарх Даниил, Вие казахте велика истина и… повик!!!
Да се гордеем с нея, войнската чест!!! Да я търсим и отстоявме! Да я творим на дело и въздигаме!!! Тя в във всички нас! Да я отстояваме и с Меча и Силата на Христовият Кръст! Българи, Мъже Православни, Ние сме тази армия с пагон и без знак!!! Нашето Време Настъпи!То Е ДНЕС И СЕГА!!!!
