НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 01.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Патриарх Даниил: Да се гордеем с българската войнска чест

          3
          27
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Българският патриарх Даниил отслужи заупокойна молитва в памет на загиналите за свободата и единението на българския народ.

          - Реклама -

          По време на службата той подчерта, че българският дух и воинска доблест са пример за поколенията.

          „Висшата степен на любовта Бог ни я показва с думите, че няма по-голяма любов от полагането на костите за своите приятели,“ каза патриархът.

          „Можем да се гордеем с българската войнска чест, която не е позволила пленяването на нито едно знаме. Нека примерът на тези преди нас ни помогне да култивираме добродетелта на жертвоготовността,“ добави той.

          С думите си патриарх Даниил призова за памет, благодарност и духовно единение в почит към всички, които са дали живота си за България.

          Българският патриарх Даниил отслужи заупокойна молитва в памет на загиналите за свободата и единението на българския народ.

          - Реклама -

          По време на службата той подчерта, че българският дух и воинска доблест са пример за поколенията.

          „Висшата степен на любовта Бог ни я показва с думите, че няма по-голяма любов от полагането на костите за своите приятели,“ каза патриархът.

          „Можем да се гордеем с българската войнска чест, която не е позволила пленяването на нито едно знаме. Нека примерът на тези преди нас ни помогне да култивираме добродетелта на жертвоготовността,“ добави той.

          С думите си патриарх Даниил призова за памет, благодарност и духовно единение в почит към всички, които са дали живота си за България.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кирилов: Не е време за увеличение на здравната вноска

          Георги Петров -
          Министърът на здравеопазването Силви Кирилов заяви във Варна, че предложеното от Българския лекарски съюз увеличение на здравната вноска не зависи от министерството. Той уточни, че...
          Общество

          Официално честване на Деня на народните будители

          Георги Петров -
          В столицата започнаха официалните чествания на Деня на народните будители с тържествена церемония по издигане на националния флаг и смяна на почетния караул пред...
          Общество

          Огнище на африканска чума по свинете открито в Гюргево

          Георги Петров -
          Случай на африканска чума по свинете (АЧС) е установен в румънския окръг Гюргево, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. По думите му, заразата...

          3 КОМЕНТАРА

          1. Патриарх Даниил: Да се гордеем с българската войнска чест!!!
            Патриарх Даниил, Вие казахте велика истина и… повик!!!
            Да се гордеем с нея, войнската чест!!! Да я търсим и отстоявме! Да я творим на дело и въздигаме!!! Тя в във всички нас! Да я отстояваме и с Меча и Силата на Христовият Кръст! Българи, Мъже Православни, Ние сме тази армия с пагон и без знак!!! Нашето Време Настъпи!То Е ДНЕС И СЕГА!!!!

          2. Патриарх Даниил: Да се гордеем с българската войнска чест!!!
            Патриарх Даниил, Вие казахте великика истина и… повик!!!
            Да се гордеем с нея, войнската чест!!! Да я търсим и отстоявме! Да я творим на дело и въздигаме!!! Тя в във всички нас! Да я отстояваме и с Меча и Силата на Христовият Кръст! Българи, Мъже Православни, Ние сме тази армия с пагон и без знак!!! Нашето Време Настъпи!То Е ДНЕС И СЕГА!!!!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions