Патриарх Даниил: Да се гордеем с българската войнска чест

Българският патриарх Даниил отслужи заупокойна молитва в памет на загиналите за свободата и единението на българския народ.

По време на службата той подчерта, че българският дух и воинска доблест са пример за поколенията.

„Висшата степен на любовта Бог ни я показва с думите, че няма по-голяма любов от полагането на костите за своите приятели,“ каза патриархът.



„Можем да се гордеем с българската войнска чест, която не е позволила пленяването на нито едно знаме. Нека примерът на тези преди нас ни помогне да култивираме добродетелта на жертвоготовността,“ добави той.



С думите си патриарх Даниил призова за памет, благодарност и духовно единение в почит към всички, които са дали живота си за България.