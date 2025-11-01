НА ЖИВО
          Полицията издирва мъж, застрелял жена в денонощен магазин в София

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Жена, собственичка на денонощен магазин, беше застреляна тази нощ в центъра на София. Трагичният инцидент е станал в търговски обект на ул. „Цар Симеон“, в близост до пресечката с ул. „Инж. Иван Иванов“, съобщава „24 часа“.

          По първоначални данни, убитата жена е притежавала магазина, но често сама поемала нощни смени. В малките часове на нощта в обекта пристигнал мъж, с когото тя имала предишни отношения. Между двамата избухнал конфликт, при който нападателят извадил пистолет и стрелял.

          „Не става дума за грабеж – оборотът е останал непокътнат,“ уточняват източници от разследването.

          След като извършил убийството, мъжът избягал от местопроизшествието и в момента се укрива. Криминалистите са работили цяла нощ, събирайки улики и записи от камерите в района.

          Полицията продължава активно издирване на извършителя.

