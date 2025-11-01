ПСЖ изкова победа с гол в последната секунда

Пари Сен Жермен победи Ница с минималното 1:0 в мач от 11-ия кръг на Лига 1, игран на „Парк де Пренс“. Победният гол за парижани отбеляза Гонсало Рамош в 94-ата минута, след като дълго време гостите се защитаваха успешно и бяха на секунди от точка.

Отборът на Ница, който ще бъде съперник на Лудогорец в Лига Европа в края на януари, изигра силен мач и създаде сериозни проблеми на шампиона. Най-чистото положение през първата част бе именно за гостите – в 32-ата минута Ба насочи топката към вратата след корнер, но Хвича Кварацхелия изчисти от голлинията.

В 39-ата минута Брадли Баркола пропусна за ПСЖ, стреляйки в тялото на вратаря Йехван Диуф. След почивката парижани натиснаха, но пропуски направиха Кварацхелия, Нуно Мендеш и младият Сени Маюлю. Диуф спаси и опасен удар на Витиня към горния ъгъл.

В последния четвърт час Луис Енрике заложи на офанзивна мощ, вкарвайки Усман Дембеле и Гонсало Рамош. Именно португалецът пропусна два пъти, преди в добавеното време да се превърне в герой – след корнер на Кан-ин Ли и продължение от Кварацхелия, Рамош засече топката във вратата за 1:0.

С тази победа ПСЖ остава лидер в класирането с 24 точки – на четири пред Монако, който има мач по-малко. Ница, въпреки достойното си представяне, остава осми с 17 точки.