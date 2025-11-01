НА ЖИВО
          Спорт

          Реал Сосиедад победи Атлетик Билбао с 3:2

          Късен гол донесе победата на Реал Сосиедад

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Реал Сосиедад победи като домакин Атлетик Билбао с 3:2 в двубой от 11-ия кръг на футболното първенство на Испания

          - Реклама -

          В Сан Себастиан Брийс Мендес даде преднина на Реал Сосиедад в 38-ата минута, а четири по-късно Горка Гурузета възстанови равенството. В 47-ата минута домакините отново поведоха след попадение на Гонсало Гедеш, но малко по-късно Роберт Наваро отново изравни.

          Йон Горочатеги във втората минута на добавеното време на двубоя донесе победата на Реал Сосиедад.

          За тима това е трета победа за сезона и втора поредна, като съставът е на 13-о място в класирането. Атлетик записа пето поражение и се смъкна на десета позиция.

          По-рано днес Виляреал разгроми Райо Валекано с 4:0, а Атлетико Мадрид се наложи над Севиля с 3:0.

          В късния мач Реал Мадрид е домакин на Валенсия.

