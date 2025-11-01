НА ЖИВО
          Спорт

          Роналдо пак герой за Ал Насър

          Кристиано донесе победата над Ал Файха

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ал Насър победи Ал Файха с 2:1 в среща от седмия кръг на Саудитската професионална лига. В герой на мача отново се превърна Кристиано Роналдо, който вкара и двата гола за домакините.

          Гостите поведоха още в 13-ата минута чрез Джейсън, но в 37-ата легендата изравни след отлично подаване от Кингсли Коман. Дълбоко в добавеното време (90+14) 40-годишният португалец вкара втори гол и донесе пълния обрат в последните секунди.

          След успеха Ал Насър оглави класирането в първенството с 21 точки, докато Ал Файха остана десети с осем.

