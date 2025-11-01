Роналдо пак герой за Ал Насър

Ал Насър победи Ал Файха с 2:1 в среща от седмия кръг на Саудитската професионална лига. В герой на мача отново се превърна Кристиано Роналдо, който вкара и двата гола за домакините.

Гостите поведоха още в 13-ата минута чрез Джейсън, но в 37-ата легендата изравни след отлично подаване от Кингсли Коман. Дълбоко в добавеното време (90+14) 40-годишният португалец вкара втори гол и донесе пълния обрат в последните секунди.

След успеха Ал Насър оглави класирането в първенството с 21 точки, докато Ал Файха остана десети с осем.