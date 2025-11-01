Румен Радев отрече да стои зад каквито и да е партии или движения

Президентът Румен Радев заяви, че само партия, която лично той обяви, може да бъде смятана за негова, като подчерта, че в обществото се засилва натискът за негово по-активно участие в политиката.
Държавният глава беше категоричен, че движение „Трети март“, инициативата за президентска република и други подобни формации нямат нищо общо нито с него, нито с президентската институция.
Изявлението му идва на фона на засилени спекулации за евентуален негов политически проект и опити на различни групи да се възползват от високия му обществен рейтинг. Радев допълни, че всякакви опити да бъде въвлечено името му в подобни инициативи са злонамерени и целят да подведат гражданите.
Очаква се допълнителна позиция от президентската институция по случая в следващите дни.
Само юмруци размахва…
И аз отричам че пиивам ракиика по 3-4 пъти на ден
Величие бяха заели поза в готовност за Президента ,но Руди употреби меча вместо това !
ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ ,И АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА!!! ТОЗИ
НЯМА МЯСТО СРЕД БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!!!
СКРИЙТЕ ГО ПОНЕ ДНЕС!!!
Мунчо пак излъга.
Мунчо си ти .