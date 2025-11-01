НА ЖИВО
      събота, 01.11.25
          Румен Радев отрече да стои зад каквито и да е партии или движения

          Снимка: БГНЕС
          Президентът Румен Радев заяви, че само партия, която лично той обяви, може да бъде смятана за негова, като подчерта, че в обществото се засилва натискът за негово по-активно участие в политиката.

          „Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия в момента – хората настояват навсякъде,“ каза Радев.

          Държавният глава беше категоричен, че движение „Трети март“, инициативата за президентска република и други подобни формации нямат нищо общо нито с него, нито с президентската институция.

          „Хората, които се представят за организатори на моя партия, които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията,“ предупреди президентът.

          Изявлението му идва на фона на засилени спекулации за евентуален негов политически проект и опити на различни групи да се възползват от високия му обществен рейтинг. Радев допълни, че всякакви опити да бъде въвлечено името му в подобни инициативи са злонамерени и целят да подведат гражданите.

          Очаква се допълнителна позиция от президентската институция по случая в следващите дни.

