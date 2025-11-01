Румен Радев: Задлъжняването е факт, дефицитът е над 3%

Президентът Румен Радев заяви, че финансовото състояние на страната се влошава, а управляващите признават, че са манипулирали статистиката, за да прикриват неадекватни решения. Според него, задлъжняването вече е факт и тежестта ще бъде поета от всички граждани.
Той допълни, че докато правителството е посрещнало с фанфари конвергентния доклад, срокът за внасяне на бюджета е бил придружен от мълчание и напрежение. По думите му, опитите дефицитът да се сведе до 3% са изключително трудни, защото реално той е доста по-висок.
Относно спирането на износа на горива, Радев определи решението като закъсняла, но необходима превантивна мярка, която трябва да предотврати липса на горива и ценови шок, тъй като това би имало сериозни последици за икономиката и хората.
По темата за проекта „Сръбски свят“, президентът подчерта, че Западните Балкани са критична точка за сигурността и че Европейският съюз трябва да реагира по-сериозно, защото въпросът е чувствителен и за България.
Радев коментира и ротацията на председателя на Народното събрание, като заяви, че политическата класа затъва все повече в беззаконие. Според него, така наречената „домова книга“ позволява партиите да си предават властта, дори когато обществото настоява за избори.
Президентът отправи критики и към Наталия Киселова, чийто кратък престой начело на парламента според него ще се запомни с отказа да разгледа предложението му за референдум, което Радев определи като грубо нарушение на закона.
А къде бяхте тогава и къде сте сега –
всички Вие, които се правите на такива умели политиканти седите си на дивана у дома и крещите за справедливост, която да Ви дойде – ей така от нищото; Години наред умишлено си затваряте ушите и очите за всички ощетяващи правата Ви стъпки на управляващите, които с присъщата си глупост сами избрахте ; И дори сега, когато Румен Радев не за първи път се опитва да защити интереса Ви, Вие се правите на луди и вместо да скочите срещу противоконституционното отнемане на правомощия, които Вашите скъпи фаворити узаконяват спрямо президентската институция, Вие имате и наглостта да го плюете Румен Радев и да го обвинявате за неволите, които имате благодарение на собственото си бездействие;
Продадоха ни пред очите Ви, а Вие си лежите у дома и чакате САЩ и НАТО да Ви ‘оправят положението’.
Събудете се хора, Вие българи ли сте ?!Покажете си българското, което носите от дедите си !
Не се ли обединим в защита на правата си, България просто ще загине….!!!
Българи на възстание !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тъп агент на КГБ
Това го знаем и без тебе , ти кажи кой ни задлъжнява?
АМИ МАЙ ПРОПУСКАШ,ЧЕ СЛУЖЕБНИТЕ ТИ ОСТАВИХА ДУПКА ОТ 18 МИЛИАРДА,А ДРУГИ 18 МИЛИАРДА ИЗТЕГЛЕН ДЪЛГ???? АКО ВЪРНЕТЕ ТЕЗИ 36 МИЛИАРДА ,КОИТО ТАКА И НЕ СТИГНАХА ДО НАРОДА МОЖЕ И ДА НЯМА ДЕФИЦИТ???
БЕЗСРАМНИК!!!! СТИГА СИ ГО ПОДЦЕНЯВАЛ ТОЯ НАРОД, ЧИЙТО ДУШИ ПОЧЕРНИ!!!!
Повече от милион на ден само заради кеша на тоя, и на икономист се прави…
Досега къде беше? Криеше се удобно, докато България и нейния народ крещяха за помощ!!!