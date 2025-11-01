НА ЖИВО
          Румен Радев: Задлъжняването е факт, дефицитът е над 3%

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Президентът Румен Радев заяви, че финансовото състояние на страната се влошава, а управляващите признават, че са манипулирали статистиката, за да прикриват неадекватни решения. Според него, задлъжняването вече е факт и тежестта ще бъде поета от всички граждани.

          „Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката. Задлъжняването е факт и ще го плащаме всички,“ каза Радев.

          Той допълни, че докато правителството е посрещнало с фанфари конвергентния доклад, срокът за внасяне на бюджета е бил придружен от мълчание и напрежение. По думите му, опитите дефицитът да се сведе до 3% са изключително трудни, защото реално той е доста по-висок.

          „Всички знаят, че дефицитът е над тези три процента,“ отбеляза държавният глава.

          Относно спирането на износа на горива, Радев определи решението като закъсняла, но необходима превантивна мярка, която трябва да предотврати липса на горива и ценови шок, тъй като това би имало сериозни последици за икономиката и хората.

          По темата за проекта „Сръбски свят“, президентът подчерта, че Западните Балкани са критична точка за сигурността и че Европейският съюз трябва да реагира по-сериозно, защото въпросът е чувствителен и за България.

          Радев коментира и ротацията на председателя на Народното събрание, като заяви, че политическата класа затъва все повече в беззаконие. Според него, така наречената „домова книга“ позволява партиите да си предават властта, дори когато обществото настоява за избори.

          Президентът отправи критики и към Наталия Киселова, чийто кратък престой начело на парламента според него ще се запомни с отказа да разгледа предложението му за референдум, което Радев определи като грубо нарушение на закона.

          - Реклама -

          9 КОМЕНТАРА

          1. А къде бяхте тогава и къде сте сега –
            всички Вие, които се правите на такива умели политиканти седите си на дивана у дома и крещите за справедливост, която да Ви дойде – ей така от нищото; Години наред умишлено си затваряте ушите и очите за всички ощетяващи правата Ви стъпки на управляващите, които с присъщата си глупост сами избрахте ; И дори сега, когато Румен Радев не за първи път се опитва да защити интереса Ви, Вие се правите на луди и вместо да скочите срещу противоконституционното отнемане на правомощия, които Вашите скъпи фаворити узаконяват спрямо президентската институция, Вие имате и наглостта да го плюете Румен Радев и да го обвинявате за неволите, които имате благодарение на собственото си бездействие;
            Продадоха ни пред очите Ви, а Вие си лежите у дома и чакате САЩ и НАТО да Ви ‘оправят положението’.
            Събудете се хора, Вие българи ли сте ?!Покажете си българското, което носите от дедите си !
            Не се ли обединим в защита на правата си, България просто ще загине….!!!

          2. А бяхте и къде сте сега –
            всички Вие, които се правите на такива умели политиканти седите си на дивана у дома и крещите за справедливост, която да Ви дойде – ей така от нищото; Години наред умишлено си затваряте ушите и очите за всички ощетяващи правата Ви стъпки на управляващите, които с присъщата си глупост сами избрахте ; И дори сега, когато Румен Радев не за първи път се опитва да защити интереса Ви, Вие се правите на луди и вместо да скочите срещу противоконституционното отнемане на правомощия, които Вашите скъпи фаворити узаконяват спрямо президентската институция, Вие имате и наглостта да го плюете Румен Радев и да го обвинявате за неволите, които имате благодарение на собственото си бездействие;
            Продадоха ни пред очите Ви, а Вие си лежите у дома и чакате САЩ и НАТО да Ви ‘оправят положението’.
            Събудете се хора, Вие българи ли сте ?!Покажете си българското, което носите от дедите си !
            Не се ли обединим в защита на правата си, България просто ще загине….!!!

          6. АМИ МАЙ ПРОПУСКАШ,ЧЕ СЛУЖЕБНИТЕ ТИ ОСТАВИХА ДУПКА ОТ 18 МИЛИАРДА,А ДРУГИ 18 МИЛИАРДА ИЗТЕГЛЕН ДЪЛГ???? АКО ВЪРНЕТЕ ТЕЗИ 36 МИЛИАРДА ,КОИТО ТАКА И НЕ СТИГНАХА ДО НАРОДА МОЖЕ И ДА НЯМА ДЕФИЦИТ???
            БЕЗСРАМНИК!!!! СТИГА СИ ГО ПОДЦЕНЯВАЛ ТОЯ НАРОД, ЧИЙТО ДУШИ ПОЧЕРНИ!!!!

