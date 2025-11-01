Румен Радев: Задлъжняването е факт, дефицитът е над 3%

Президентът Румен Радев заяви, че финансовото състояние на страната се влошава, а управляващите признават, че са манипулирали статистиката, за да прикриват неадекватни решения. Според него, задлъжняването вече е факт и тежестта ще бъде поета от всички граждани.

„Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката. Задлъжняването е факт и ще го плащаме всички,“ каза Радев.

Той допълни, че докато правителството е посрещнало с фанфари конвергентния доклад, срокът за внасяне на бюджета е бил придружен от мълчание и напрежение. По думите му, опитите дефицитът да се сведе до 3% са изключително трудни, защото реално той е доста по-висок.

„Всички знаят, че дефицитът е над тези три процента,“ отбеляза държавният глава.



Относно спирането на износа на горива, Радев определи решението като закъсняла, но необходима превантивна мярка, която трябва да предотврати липса на горива и ценови шок, тъй като това би имало сериозни последици за икономиката и хората.

По темата за проекта „Сръбски свят“, президентът подчерта, че Западните Балкани са критична точка за сигурността и че Европейският съюз трябва да реагира по-сериозно, защото въпросът е чувствителен и за България.

Радев коментира и ротацията на председателя на Народното събрание, като заяви, че политическата класа затъва все повече в беззаконие. Според него, така наречената „домова книга“ позволява партиите да си предават властта, дори когато обществото настоява за избори.

Президентът отправи критики и към Наталия Киселова, чийто кратък престой начело на парламента според него ще се запомни с отказа да разгледа предложението му за референдум, което Радев определи като грубо нарушение на закона.