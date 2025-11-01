Симеон Николов и Локомотив Новосибирск с чист успех

Симеон Николов и неговият Локомотив (Новосибирск) постигнаха четвърта поредна победа в Суперлигата на Русия. Тимът, воден от Пламен Константинов, срази у дома Газпром-Югра (Сургут) с 3:0 (25:22, 25:22, 25:23).

Така Локомотив остава начело във временното класиране с 4 победи от 4 мача и 12 точки. В следващия кръг Николов и компания ще гостуват на Динамо-ЛО (Сосновий Бор). Срещата е в петък (7 ноември) от 18,00 часа българско време.

За разлика от предишния двубой, сега Пламен Константинов заложи на основния стартов състав на Локомотив.

Симеон Николов игра цял мач за домакините и записа едва една единствена точка от атака.

Симеон Николов получи най-високата оценка за играта си в мача – 6.6.