Скандал с Цеца в РСМ: Певицата развя българско знаме във Велес, публиката я освирка

Грандиозен скандал с Цеца Величкович беляза концерта на сръбската турбофолк звезда в град Велес, Република Северна Македония (РСМ). Късно снощи, по време на изпълнението си в спортна зала „Гемиджии“, певицата се появи на сцената, загърната с българско знаме, което предизвика незабавна и бурна негативна реакция от страна на публиката.

- Реклама -

Инцидентът бързо се превърна в централна новина на Балканите, а видеа от събитието циркулират „вирусно“ в социалните мрежи. На тях се вижда как Светлана Ражнатович (по-известна като Цеца) приема трибагреника, подаден ѝ от фен в публиката, и се загръща с него, продължавайки да пее.

Освирквания и възгласи „Срам!“

Този жест отприщи вълна от недоволство в залата. Според множество репортажи на местни и български медии (включително Fakti.bg, Dnes.bg и македонския „Аеродромци“), публиката е реагирала с масови освирквания, викове „Ууу!“ и скандирания „Срам!“ и „Това е Македония!“.

Съобщава се, че част от присъстващите, възмутени от случващото се, са напуснали концерта демонстративно. Въпреки враждебната реакция, Цеца е запазила самообладание и е продължила изпълнението си, като в един момент дори е изпратила въздушна целувка към освиркващите, което допълнително е нажежило обстановката.

Официалният коментар на Цеца Величкович

Часове след като скандалът с Цеца ескалира в медийното пространство, сръбската звезда излезе с официална позиция, публикувана първо от сръбското издание „Блиц“. В нея тя поднася извинение, ако е наранила някого, като подчертава, че това не е било нейното намерение.

„Не е тайна, че винаги с радост приемам всяко знаме, което публиката ми подаде – защото това е моята публика, моите хора, моите хора“, заявява певицата. „Свързани сме от любовта към песента, независимо откъде идва.“

Тя изрично подчертава, че не е искала да обиди домакините. „Съжалявам, ако този жест е наранил някого – това наистина не беше моето намерение… Благодаря ви за прекрасната вечер, за красивата енергия, любовта и спомените, които създадохме заедно“, допълва Ражнатович.

В изявлението си тя също така омаловажава реакциите в интернет, като казва: „Всички ние, които бяхме заедно във Велес онази вечер, знаем какво наистина се случи. Нищо и никой не може да застане между публиката ми и мен.“

Политически реакции и обществен отзвук

Инцидентът бързо надхвърли рамките на музикално събитие и навлезе в чувствителното поле на обтегнатите политически отношения между София и Скопие.

От българска страна, фондация „Македония“ излезе с остра позиция, цитирана от TrafficNews и други медии. В нея реакцията на публиката във Велес се определя като проява на „патологичната омраза към всичко българско, която системно и с години бе възпитавана в днешна Р. Северна Македония“. От фондацията призовават за „европейска програма за рехабилитация на северномакедонското общество“.

В социалните мрежи мненията са поляризирани. Някои потребители обвиняват Цеца в умишлена провокация, целяща да предизвика разделение. Други я защитават, твърдейки, че тя редовно приема знамена от фенове (включително сръбски, гръцки и други) и вероятно не е осъзнавала политическата чувствителност на жеста си конкретно в Северна Македония.

Медии като GlasNews припомнят, че това не е първият път, в който Цеца пее с български флаг – тя е правила същото на концерт в Ниш, Сърбия, без това да породи каквито и да било негативни реакции. Контекстът на мястото на провеждане обаче се оказва ключов. Някои издания, като Marica.bg, отбелязват, че в самия град Велес живеят над 1500 души, притежаващи българско гражданство.

Към момента концертът на Цеца във Велес остава най-обсъжданата тема в региона, като инцидентът отново поставя въпроса за дълбокото разделение и историческите спорове, които лесно биват възпламенени дори от жест на музикална звезда на сцената.