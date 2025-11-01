Скандал с Цеца в РСМ: Певицата развя българско знаме във Велес, публиката я освирка

Грандиозен скандал с Цеца Величкович беляза концерта на сръбската турбофолк звезда в град Велес, Република Северна Македония (РСМ). Късно снощи, по време на изпълнението си в спортна зала „Гемиджии“, певицата се появи на сцената, загърната с българско знаме, което предизвика незабавна и бурна негативна реакция от страна на публиката.
Инцидентът бързо се превърна в централна новина на Балканите, а видеа от събитието циркулират „вирусно“ в социалните мрежи. На тях се вижда как Светлана Ражнатович (по-известна като Цеца) приема трибагреника, подаден ѝ от фен в публиката, и се загръща с него, продължавайки да пее.
Освирквания и възгласи „Срам!“
Този жест отприщи вълна от недоволство в залата. Според множество репортажи на местни и български медии (включително Fakti.bg, Dnes.bg и македонския „Аеродромци“), публиката е реагирала с масови освирквания, викове „Ууу!“ и скандирания „Срам!“ и „Това е Македония!“.
Съобщава се, че част от присъстващите, възмутени от случващото се, са напуснали концерта демонстративно. Въпреки враждебната реакция, Цеца е запазила самообладание и е продължила изпълнението си, като в един момент дори е изпратила въздушна целувка към освиркващите, което допълнително е нажежило обстановката.
Официалният коментар на Цеца Величкович
Часове след като скандалът с Цеца ескалира в медийното пространство, сръбската звезда излезе с официална позиция, публикувана първо от сръбското издание „Блиц“. В нея тя поднася извинение, ако е наранила някого, като подчертава, че това не е било нейното намерение.
Тя изрично подчертава, че не е искала да обиди домакините. „Съжалявам, ако този жест е наранил някого – това наистина не беше моето намерение… Благодаря ви за прекрасната вечер, за красивата енергия, любовта и спомените, които създадохме заедно“, допълва Ражнатович.
В изявлението си тя също така омаловажава реакциите в интернет, като казва: „Всички ние, които бяхме заедно във Велес онази вечер, знаем какво наистина се случи. Нищо и никой не може да застане между публиката ми и мен.“
Политически реакции и обществен отзвук
Инцидентът бързо надхвърли рамките на музикално събитие и навлезе в чувствителното поле на обтегнатите политически отношения между София и Скопие.
От българска страна, фондация „Македония“ излезе с остра позиция, цитирана от TrafficNews и други медии. В нея реакцията на публиката във Велес се определя като проява на „патологичната омраза към всичко българско, която системно и с години бе възпитавана в днешна Р. Северна Македония“. От фондацията призовават за „европейска програма за рехабилитация на северномакедонското общество“.
В социалните мрежи мненията са поляризирани. Някои потребители обвиняват Цеца в умишлена провокация, целяща да предизвика разделение. Други я защитават, твърдейки, че тя редовно приема знамена от фенове (включително сръбски, гръцки и други) и вероятно не е осъзнавала политическата чувствителност на жеста си конкретно в Северна Македония.
Медии като GlasNews припомнят, че това не е първият път, в който Цеца пее с български флаг – тя е правила същото на концерт в Ниш, Сърбия, без това да породи каквито и да било негативни реакции. Контекстът на мястото на провеждане обаче се оказва ключов. Някои издания, като Marica.bg, отбелязват, че в самия град Велес живеят над 1500 души, притежаващи българско гражданство.
Към момента концертът на Цеца във Велес остава най-обсъжданата тема в региона, като инцидентът отново поставя въпроса за дълбокото разделение и историческите спорове, които лесно биват възпламенени дори от жест на музикална звезда на сцената.
Браво 💐!
Македонистите сами ни направиха реклама, като раздухаха случая, сега доста хора са научили, че живеят българи във Велес. Да не говорим, че се възмущават от нашето знаме, обаче къде изпратиха обгазените от онази дискотека да се лекуват – в България. И за други неща не отказват помощ от България. А иначе знамето им пречи. Не им пречи, че половин Северна Македония вече е албанска.
Българи така се прави
Велика е ,а гейчетата от Македония който са над 100 000 с български паспорти да ги върнат веднага,или да ги обяви българското правителство за невалидни
Екстра! Северджаните пак показаха нагледно защо България е права да настоява за реформи в обществото преди каквито и да е преговори за членство. Добре, че не виждат по-далеко от носа си, та компенсират бездействието на нашите дипломати и политици.
Новата преподавателка по история в университета в Скопие !
Цеца си е наша по кръв !Явно и такава се чувства !! Горда ,Българка !!👏👏👏👏👌👌👌👌👍👍👍😘😘😘😘😘😘😘
Браво,Цеца
Така се прави ,браво на Цеца
Доколкото знам Цеца е от Ниш, а там живеят българи и тя може би счита себе си за българка.
Поздравления за Цеца
Поздравления за Цеца