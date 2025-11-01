Столичното дерби от втората половина на таблицата е за Славия

Славия победи с 1:0 Септември като гост в мач от 14-ия кръг на Първа лига. Срещата беше повторен дебют за треньора на Септември Славко Матич, който застана отново начело на тима.

Славия имаше по-добрите положения в началото. Емил Стоев и Иван Минчев опитаха удари, но вратарят на Септември Владимир Иванов се справи. Лазар Марин стреля с глава след корнер, но вратарят отново се намеси. Янис Гермуш пък стреля неточно. Кристиян Балов също имаше шанс, но не уцели вратата,

След почивката домакините имаха шанс да поведат. Клери Сербер прати топката в напречната греда. Николас Фонтейн също можеше да вкара, но топката мина покрай вратата.

Славия поведе в 70-ата минута. Стоев стреля, вратарят Владимир Иванов спаси, но при добавката Илиян Стефанов вкара. Галин Иванов бе близо до изравняване за домакините, но топката мина покрай гредата.

След този мач Славия е на 9-о място с 15 точки, а Септември е 15-и с 11 пункта.