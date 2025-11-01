Украинските сили започнаха операция по прочистване на Покровск

Украинските военни започнаха „сложна десантна операция“ в град Покровск, съобщи държавната медия „Суспилне“, позовавайки се на източници от армията. В операцията участват специални части и вертолети на Главното разузнавателно управление (ГУР), като целта е да бъдат изтласкани руските сили от райони, които Москва твърди, че контролира.

„Щурмови части влязоха в райони на града, които руското командване твърдеше, че са под негов контрол,“ посочва изданието.

Журналистът от „Икономист“ Оливър Карол също потвърди информацията, публикувайки видеоклип с кацане на украински хеликоптери в района на Покровск.

Според агенция УНИАН, ситуацията в града остава критична. Анонимни източници от армията твърдят, че руските сили контролират около 60% от Покровск и навлизат в съседните населени места Родинске и Мирноград.

„До 1500 украински бойци могат да се окажат обкръжени, ако не бъдат изтеглени,“ предупреди високопоставен офицер, цитиран от „Громадске“.



Според данни от украински военни, руските сили използват тактика на „брауново движение“ – малки мобилни групи проникват в тила, заобикаляйки предните позиции. Това принуждава тиловите подразделения да влизат в директни сражения, докато операторите на дронове губят ефективност в градската среда.

Украинските защитници предупреждават, че падането на Покровск би довело до автоматична загуба на Мирноград, където логистичните пътища вече са под руски огневи контрол.

От украинското командване обаче уверяват, че положението все още може да бъде стабилизирано.

„Специалните сили няма да спасят града сами. Необходими са механизирани бригади, които да държат фланговете и логистиката,“ заяви Иван Столярчук, началник на комуникационния отдел на 32-ра бригада.



Според него снабдителните линии са затруднени, но не напълно прекъснати, а допълнителните ударни групи могат да предотвратят пълното обкръжаване на украинските части в града.



