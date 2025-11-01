НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 01.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Вълчев: Учителските заплати ще се повишат и през следващата година

          0
          15
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          В Деня на народните будители министърът на образованието Красимир Вълчев потвърди, че и в следващия държавен бюджет ще има увеличение на средствата за образование, включително и повишение на възнагражденията на учителите.

          „Да, ще има увеличение на средствата. Ще бъдат предоставени допълнителни средства, включително за увеличение на възнагражденията,“ заяви Вълчев пред Нова телевизия.

          - Реклама -

          Той уточни, че конкретните параметри все още се обсъждат със синдикатите и директорите, но целта остава учителските заплати да бъдат 125% от средната за страната, за да се запази конкурентоспособността на професията.

          Министърът коментира и недостига на преподаватели, като подчерта, че проблемът не е толкова регионален, колкото свързан с определени предмети.

          „Недостигът е по предмети – най-вече по математика, физика, химия и информационни технологии,“ посочи Вълчев.

          По думите му, за първи път от десет години е намален приемът в специалност „Педагогика“ за предучилищни и начални учители, тъй като в тези направления вече има достатъчно кадри. Най-сериозният недостиг се наблюдава при учителите по природни науки, което според министъра е следствие от демотивацията на учениците да изучават тези дисциплини.

          Относно идеята за ограничаване на мобилните телефони в училище, Вълчев уточни, че в много учебни заведения такава практика вече съществува, като учениците оставят устройствата си преди часа.

          „По-важното е да се ограничи прекомерното екранно време извън училище,“ добави министърът.

          Според него, образователната система трябва да създава условия не само за обучение, но и за възпитание в баланс между дигиталния свят и реалната комуникация.

          В Деня на народните будители министърът на образованието Красимир Вълчев потвърди, че и в следващия държавен бюджет ще има увеличение на средствата за образование, включително и повишение на възнагражденията на учителите.

          „Да, ще има увеличение на средствата. Ще бъдат предоставени допълнителни средства, включително за увеличение на възнагражденията,“ заяви Вълчев пред Нова телевизия.

          - Реклама -

          Той уточни, че конкретните параметри все още се обсъждат със синдикатите и директорите, но целта остава учителските заплати да бъдат 125% от средната за страната, за да се запази конкурентоспособността на професията.

          Министърът коментира и недостига на преподаватели, като подчерта, че проблемът не е толкова регионален, колкото свързан с определени предмети.

          „Недостигът е по предмети – най-вече по математика, физика, химия и информационни технологии,“ посочи Вълчев.

          По думите му, за първи път от десет години е намален приемът в специалност „Педагогика“ за предучилищни и начални учители, тъй като в тези направления вече има достатъчно кадри. Най-сериозният недостиг се наблюдава при учителите по природни науки, което според министъра е следствие от демотивацията на учениците да изучават тези дисциплини.

          Относно идеята за ограничаване на мобилните телефони в училище, Вълчев уточни, че в много учебни заведения такава практика вече съществува, като учениците оставят устройствата си преди часа.

          „По-важното е да се ограничи прекомерното екранно време извън училище,“ добави министърът.

          Според него, образователната система трябва да създава условия не само за обучение, но и за възпитание в баланс между дигиталния свят и реалната комуникация.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Фелдшер беше нападнат в село Краводер, нападателят е задържан

          Георги Петров -
          Фелдшер от Филиала за спешна медицинска помощ в Криводол е бил нападнат по време на дежурство в село Краводер, съобщиха от ОДМВР – Враца....
          Политика

          Киселова: Целта в политиката е да се подобрява животът на хората

          Георги Петров -
          Бившият председател на Народното събрание и депутат от БСП–Обединена левица Наталия Киселова коментира напрежението около изборите в Пазарджик, заявявайки, че няма драма, а нейното...
          Политика

          Киселова: Важно е парламентът да работи в дух на плурализъм

          Георги Петров -
          Бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова заяви пред БНТ, че по време на своя мандат се е стремяла да спазва правилника и принципите...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions