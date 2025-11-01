Вълчев: Учителските заплати ще се повишат и през следващата година

В Деня на народните будители министърът на образованието Красимир Вълчев потвърди, че и в следващия държавен бюджет ще има увеличение на средствата за образование, включително и повишение на възнагражденията на учителите.

„Да, ще има увеличение на средствата. Ще бъдат предоставени допълнителни средства, включително за увеличение на възнагражденията,“ заяви Вълчев пред Нова телевизия.

- Реклама -

Той уточни, че конкретните параметри все още се обсъждат със синдикатите и директорите, но целта остава учителските заплати да бъдат 125% от средната за страната, за да се запази конкурентоспособността на професията.



Министърът коментира и недостига на преподаватели, като подчерта, че проблемът не е толкова регионален, колкото свързан с определени предмети.

„Недостигът е по предмети – най-вече по математика, физика, химия и информационни технологии,“ посочи Вълчев.



По думите му, за първи път от десет години е намален приемът в специалност „Педагогика“ за предучилищни и начални учители, тъй като в тези направления вече има достатъчно кадри. Най-сериозният недостиг се наблюдава при учителите по природни науки, което според министъра е следствие от демотивацията на учениците да изучават тези дисциплини.

Относно идеята за ограничаване на мобилните телефони в училище, Вълчев уточни, че в много учебни заведения такава практика вече съществува, като учениците оставят устройствата си преди часа.

„По-важното е да се ограничи прекомерното екранно време извън училище,“ добави министърът.



Според него, образователната система трябва да създава условия не само за обучение, но и за възпитание в баланс между дигиталния свят и реалната комуникация.