За обира на Лувъра е обвинена 38-годишна жена

Жена, арестувана тази седмица заедно с четирима други заподозрени за безпрецедентния обир на бижута в Лувър, се яви в събота пред магистрат, който ще реши дали да я задържи. 38-годишната жена се разплака, докато потвърждаваше, че живее в северното предградие Ла Курньов на Париж, съобщи журналист на AФП. Тя е обвинена в съучастие в организирана кражба и престъпен заговор с цел извършване на престъпление. По искане на прокуратурата изслушването продължи при закрити врати.

По-рано в събота парижката прокуратура не уточни колко заподозрени ще бъдат изправени пред съда. Миналия месец крадци, въоръжени с електрически инструменти, нахлуха в Лувъра, най-посещавания музей на изкуството в света, посред бял ден, и само за 7 минути откраднаха бижута за 102 милиона долара.

Френските власти първоначално обявиха ареста на двама заподозрени, а тази седмица прокурорите заявиха, че полицията е арестувала още петима души, включително главен заподозрян. Петте ареста са извършени в и около Париж, по-специално в Сен Сен Дени северно от Париж. Един от петимата арестувани тази седмица беше освободен без обвинение в петък, казаха адвокатите му София Бугрин и Ноеми Горин.

Пред AFP Бугрин посочи безразборния характер на някои от арестите. Първите двама мъже, арестувани преди това, бяха обвинени в кражба и престъпен заговор, след като „частично признаха обвиненията“, каза тази седмица парижкият прокурор Лор Бекуо. Единият е 34-годишен алжирски гражданин, живеещ във Франция, който е идентифициран чрез ДНК следи, открити на един от скутерите, използвани за бягство от обира. Вторият заподозрян е 39-годишен нелицензиран таксиметров шофьор от парижкото предградие Обервилие. И двамата са били известни на полицията с извършването на кражби. Първият е арестуван, докато се е качвал на самолет за Алжир на летище Париж „Шарл дьо Гол“. Вторият е задържан малко след това близо до дома му и няма доказателства, че е планирал да замине в чужбина, съобщиха прокурорите. Това са двамата заподозрени, че нахлули в галерията, докато двама съучастници са чакали отвън. Откраднатата плячка все още липсва.