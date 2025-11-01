НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 01.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Желязков: Подобряването на транспортната инфраструктура е показателно за възходящото развитие на страната ни

          16
          88
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Днес откриваме пътен участък, който не е реновиран от близо 25 години – това заяви министър-председателят Росен Желязков, който участва в церемонията по въвеждане в експлоатация на обновен участък от път Е-79 между Бело поле и Симитли, включително стария тунел „Железница“. Финансирането на ремонтните дейности е осигурено от бюджета на АПИ и е в размер на 35 664 096 лв. 

          - Реклама -

          Това е превантивен, а не авариен ремонт, изтъкна премиерът Желязков. По думите му именно подобряването на транспортната инфраструктура е един от ясните показатели, че страната ни се развива във възходяща тенденция. Министър-председателят изтъкна значението на доброто взаимодействие между централната и местната власт, както и целенасочените усилия на управляващото мнозинство и правителството, което взима конкретни решения и ги привежда в изпълнение, в полза на обществото. Благодаря на всички, които бяха ангажирани с този проект и с неговото успешно реализиране, заяви още Желязков. 

          В рамките на проекта са извършени преасфалтиране на пътя, стабилизиране на банкети, цялостна подмяна на обезопасителни мантинели, подобряване на отводнителната система, полагане на нова хоризонтална маркировка и поставяне на осветление по трасето. Среднодневният трафик е над 14 000 МПС.

          По-рано през деня премиерът Росен Желязков посети и контролния център на АПИ, където постъпват всички сигнали за област Благоевград по републиканската пътна мрежа. Центърът разполага с 24 часово денонощно наблюдение на трафика, обезпечено от областното пътно управление, така че гражданите да получават актуална и навременна информация.

          Днес откриваме пътен участък, който не е реновиран от близо 25 години – това заяви министър-председателят Росен Желязков, който участва в церемонията по въвеждане в експлоатация на обновен участък от път Е-79 между Бело поле и Симитли, включително стария тунел „Железница“. Финансирането на ремонтните дейности е осигурено от бюджета на АПИ и е в размер на 35 664 096 лв. 

          - Реклама -

          Това е превантивен, а не авариен ремонт, изтъкна премиерът Желязков. По думите му именно подобряването на транспортната инфраструктура е един от ясните показатели, че страната ни се развива във възходяща тенденция. Министър-председателят изтъкна значението на доброто взаимодействие между централната и местната власт, както и целенасочените усилия на управляващото мнозинство и правителството, което взима конкретни решения и ги привежда в изпълнение, в полза на обществото. Благодаря на всички, които бяха ангажирани с този проект и с неговото успешно реализиране, заяви още Желязков. 

          В рамките на проекта са извършени преасфалтиране на пътя, стабилизиране на банкети, цялостна подмяна на обезопасителни мантинели, подобряване на отводнителната система, полагане на нова хоризонтална маркировка и поставяне на осветление по трасето. Среднодневният трафик е над 14 000 МПС.

          По-рано през деня премиерът Росен Желязков посети и контролния център на АПИ, където постъпват всички сигнали за област Благоевград по републиканската пътна мрежа. Центърът разполага с 24 часово денонощно наблюдение на трафика, обезпечено от областното пътно управление, така че гражданите да получават актуална и навременна информация.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          На над 100 000 сърби почетоха в Нови Сад паметта на 16-те жертви от инцидента на гарата

          Владимир Висоцки -
          Между 140 000 и 160 000 души са участвали в днешния възпоменателен митинг по повод годишнината от срутването на козирката на жп гарата в...
          Общество

          Православната църква почита паметта на Св. Пимен Зографски

          Владимир Висоцки -
          Православната църква чества паметта на Пимен Зографски, обявен за светец. Денят се отбелязва от 1993 г. по идея на сдружението за възраждане на Софийското...
          Футбол

          Огромен скандал! Прекратиха дербито между Локомотив и Ботев! Фен уцели Даниел Наумов с бутилка!

          Николай Минчев -
          Битката за Пловдив между Локомотив и Ботев беше прекратена при 1:1. В 41-ата минута вратарят на "жълто черните" Даниел Наумов беше ударен с бутилка...

          16 КОМЕНТАРА

          1. Водопад ,стига сте ръсили лъжа след лъжа ,хвърляйте оставките и марш към затвора ,долни мошеници💩💩💩💩

          2. Желязко /в/ ръждясалият дървеняк, водопаднало мекере, жалък гъзолизец, дрънка глупости на задника си!

          4. „Възходящо развитие на страната“ – днес е Денят на будителите, не е Денят на лъжата.

          7. Аз съм пътуващ човек и къде е подобрена инфраструктурата че нещо ми идвате в повече с простотиите. Хумус и Тракия изорана нива северозапъда олеле от пущиняци . Е 79 от Ботевград посока Видин не ми се говори. Междуградски и междуселски пътища са в окаяно състояние а след зимата какво ще бъде…..

          13. инфраструктура и култура са две различни планети, поне не се излагай с плещене на простащини..Всеки ден, на всеки път, даваме дете курбан. Пак заведи калимявките да ръсят

          16. Този подиграва ли се с българския народ! Увеличаването на дупките по потищата без да се вземат мерки, това подобряване на инфраструктората ли е? Съсипването на железницата и на държавата за него е вазходящо развитие на страната!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions