Зверев запази шансове за защитата на титлата в Париж след победа над Медведев

Александър Зверев продължава да защитава титлата си в Париж след победа над Даниил Медведев на Мастърса в Париж. Германецът спаси два мачбола и спечели с 2-6, 6-3, 7-6(5), за да сложи край на серията си от пет поредни загуби от руснака.

Медведев имаше възможност да затвори мача при 5:4 в третия сет, но Зверев оцеля след изтощително разиграване от 27 удара и обърна ситуацията в своя полза. В тайбрека германецът беше по-концентриран и наложи волята си.

Действащият шампион във френската столица ще се изправи на полуфиналите срещу Яник Синер – съперникът, който го победи във финала във Виена само преди седмица.

Италианецът преодоля без проблем Бен Шелтън с 6-3, 6-3. Успехът го доближи още повече до завръщане начело на световната ранглиста. Синер се нуждае от това да вдигне титлата във френската столица, за да бъде отново първи.

При 5-3 в първия сет световният №2 стигна до три поредни сетбола и реализира втория.

След почивката той поведе с 3-1, но Шелтън направи рибрейк на нула и се върна в частта. Синер обаче бе много ефективен от ретур и в края отново направи пробив, който този път се оказа решаващ.