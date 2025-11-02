Барселона би Елче, Ламин Ямал си припомни какво е гол от игра

Барселона победи Елче с 3:1 на Олимпийския стадион „Луис Компанис“ в мач от 11-ия кръг на Ла Лига. „Блаугранас“ събраха 25 точки на второто място във временното класиране, на пет зад лидера Реал Мадрид. „Лос франхивердес“ са девети с 14.

- Реклама -

В деветата минута Барса излезе напред в резултата. Алехандро Балде пусна диагонален пас към Ламин Ямал, той залъга и с красив удар в далечния десен ъгъл вкара за 1:0. Това бе първи негов гол от игра от 16 август насам, когато вкара на Майрока в първия кръг.

Само две минути по-късно „блаугранас“ реализираха и второ попадение. Фермин Лопес получи топката на левия фланг на нападението и пусна успоредно подаване към Феран Торес, който не срещна трудности да се разпише в опразнената врата за 2:0.

Барселона намали оборотите и в 42-рата минута Елче намали изоставането си. Алваро Нуньес освободи Рафа Мир, който от близка дистанция стреля към долния ляв ъгъл и остави Войчех Шчесни безпомощен. Така резултатът на почивката бе 2:1 за домакините.

В 52-рата минута Маркъс Рашфорд прати топката в мрежата на Иняки Пеня, преотстъпен именно от каталунците, но попадението не бе признато заради засада на Фермин, който подаде. Три минути след това Рафа Мир можеше да изравни резултата, но уцели напречната греда.

В 61-вата минута Барселона стигна до трето попадение, с което до голяма степен си реши всичко в мача. Фермин даде добър пас по въздух за Маркъс Рашфорд, а англичанинът си спря топката и с неспасяем удар, срещнал и напречната греда, покачи на 3:1 за каталунците.

Само седем минути след това Елче имаше възможността да намали изоставането си отново, но Рафа Мир от опасна позиция разтресе левия стълб. В 74-ата минута Ханзи Флик пусна в игра Роберт Левандовски, който бе извън терените в последните близо три седмици.