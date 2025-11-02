Ботев Пловдив: Трябва да ни се присъди служебна победа с 4:0

Ръководството на Ботев Пловдив излезе с нова позиция във връзка с прекратения мач с Локомотив Пловдив в събота. Припомняме ви, че двубоят на „Лаута“ не се доигра, след като Даниел Наумов беше оцелен с бутилка в главата в края на първото полувреме.

- Реклама -

Според „жълто-черните“ трябва да бъде присъдена служебна победа с 4:0 като те припомниха чл. 24 (9) от разписания правилник на футболната централа.

Цялата позиция на „канарчетата“ гласи:

„Наредбата за първенствата и турнирите на БФС ясно показва какво трябва да е решението след инцидента с феновете на Локомотив Пловдив, които удариха Даниел Наумов с бутилка в главата.

Настояваме БФС да подходи безпристрастно и категорично да се разграничи от подобни действия на привържениците по родните стадиони“.



А самият член от наредбата гласи следното:

чл. 24 (9)

„Когато футболната среща е започнала и след това същата бъде прекратена по причина на единия отбор или на негови привърженици, се присъжда служебна загуба при резултат, който се определя както следва:

три гола се прибавят към актива на головете, отбелязани от изрядния отбор до прекратяването на срещата, а отбелязаните голове от неизрядния отбор се зануляват.

Неизрядната страна няма право да обжалва наказанието по тази алинея“.

Припомняме, че резултатът в 41-вата минута, когато бе прекратена среща, бе 1:1. На Ботев Пловдив е било предложено да доиграят мача, но „жълто-черните“ са отказали.