      неделя, 02.11.25
          Ботев Пловдив: Трябва да ни се присъди служебна победа с 4:0

          "Три гола се прибавят към актива на головете, отбелязани от изрядния отбор до прекратяването на срещата, а отбелязаните голове от неизрядния отбор се зануляват. Неизрядната страна няма право да обжалва наказанието по тази алинея" - гласи още позицията на "канарчетата"

          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv
          Ръководството на Ботев Пловдив излезе с нова позиция във връзка с прекратения мач с Локомотив Пловдив в събота. Припомняме ви, че двубоят на „Лаута“ не се доигра, след като Даниел Наумов беше оцелен с бутилка в главата в края на първото полувреме. 

          Според „жълто-черните“ трябва да бъде присъдена служебна победа с 4:0 като те припомниха чл. 24 (9) от разписания правилник на футболната централа.

          Цялата позиция на „канарчетата“ гласи: 

          „Наредбата за първенствата и турнирите на БФС ясно показва какво трябва да е решението след инцидента с феновете на Локомотив Пловдив, които удариха Даниел Наумов с бутилка в главата.

          Настояваме БФС да подходи безпристрастно и категорично да се разграничи от подобни действия на привържениците по родните стадиони“.
           
          А самият член от наредбата гласи следното:

          чл. 24 (9)

          „Когато футболната среща е започнала и след това същата бъде прекратена по причина на единия отбор или на негови привърженици, се присъжда служебна загуба при резултат, който се определя както следва:

          три гола се прибавят към актива на головете, отбелязани от изрядния отбор до прекратяването на срещата, а отбелязаните голове от неизрядния отбор се зануляват.

          Неизрядната страна няма право да обжалва наказанието по тази алинея“.

          Припомняме, че резултатът в 41-вата минута, когато бе прекратена среща, бе 1:1. На Ботев Пловдив е било предложено да доиграят мача, но „жълто-черните“ са отказали. 

